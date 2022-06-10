Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+14° в 
USD 58.39EUR 62.09
Войти в почту
3 часа назад

Есть ли у вас синдром сахарного лица

WomanHit.ru

Нарушения обмена глюкозы может привести к серьезным болезням и сказаться на внешности.

Есть ли у вас синдром сахарного лица
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Правильно подобранный уход не всегда помогает обрести сияющую, нежную кожу и ровный цвет лица. Многое, как известно, зависит от питания. Дерматологи убеждены, что главный бич современности — сахар, именно он негативно влияет на состояние кожи.

Видео дня

В терминологии косметологов даже появились диагнозы «гликация» и «сахарное лицо». Гликация — это естественное объединение сахаров с белками внутри человеческого организма. Данный процесс приводит к тому, что соединительная ткань становится более твердой, а волокна коллагена уплотняются. Именно из-за этого появляются морщины, а кожа перестает быть сияющей.

В результате гликации эпидермис теряет влагу, в его слоях накапливаются оксиданты, которые приводят к болезненному цвету лица.

Соединения сахара приводят к тому, что новые волокна коллагена растут медленнее, а появляясь, «засахариваются» — становятся хрупкими. Именно поэтому проявления гликации в коже называют «сахарным лицом».

Как развивается синдром «сахарного лица»

Конечно, первое, что приходит в голову, причина в сахаре — отказаться от него и все придет в норму. Увы, все не так просто. Гликация происходит из-за сбоя в обмене веществ и метаболизме глюкозы. Если уровень сахара в крови в норме, а поджелудочная железа работает нормально, сладости не провоцируют гликацию. Лишние килограммы, стресс и недостаток сна приводят к сбою в метаболизме сахаров, а в следствие к синдрому «сахарного лица».

Признаки синдрома «сахарного лица»

  • Кожа сероватого оттенка;
  • Лицо выглядит уставшим и изможденным;
  • Под глазами появляются мешки;
  • Кожа истончается, а в районе лба появляются морщины.

Как избавиться от гликации кожи и ее последствий

Чтобы улучшить состояние лица и устранить признаки гликации кожи, необходимо нормализовать питание.

На время придется отказаться или значительно снизить употребление простых углеводов — сахара, сладостей, выпечки.

Еще один важный аспект борьбы с гликацией — отказ от курения и загара, эти занятия ускоряют появление «сахарного лица».

Начните принимать витамины группы В: они являются отличными антиоксидантами, поэтому помогают справиться с пагубными процессами в коже.

Отлично помогают устранить синдром «сахарного лица» сеансы миофасциального массажа.

Важно помнить, что гликация — нормальный процесс, который происходит в организме постоянно, но если вы заметили у себя признаки «сахарного лица», задумайтесь о пересмотре питания и образа жизни, так вы точно поможете своему телу дольше оставаться здоровым и красивым.

Красота,Мешки под глазами,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители