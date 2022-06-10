Есть ли у вас синдром сахарного лица

Нарушения обмена глюкозы может привести к серьезным болезням и сказаться на внешности.

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Правильно подобранный уход не всегда помогает обрести сияющую, нежную кожу и ровный цвет лица. Многое, как известно, зависит от питания. Дерматологи убеждены, что главный бич современности — сахар, именно он негативно влияет на состояние кожи.

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В терминологии косметологов даже появились диагнозы «гликация» и «сахарное лицо». Гликация — это естественное объединение сахаров с белками внутри человеческого организма. Данный процесс приводит к тому, что соединительная ткань становится более твердой, а волокна коллагена уплотняются. Именно из-за этого появляются морщины, а кожа перестает быть сияющей.

В результате гликации эпидермис теряет влагу, в его слоях накапливаются оксиданты, которые приводят к болезненному цвету лица.

Соединения сахара приводят к тому, что новые волокна коллагена растут медленнее, а появляясь, «засахариваются» — становятся хрупкими. Именно поэтому проявления гликации в коже называют «сахарным лицом».

Как развивается синдром «сахарного лица»

Конечно, первое, что приходит в голову, причина в сахаре — отказаться от него и все придет в норму. Увы, все не так просто. Гликация происходит из-за сбоя в обмене веществ и метаболизме глюкозы. Если уровень сахара в крови в норме, а поджелудочная железа работает нормально, сладости не провоцируют гликацию. Лишние килограммы, стресс и недостаток сна приводят к сбою в метаболизме сахаров, а в следствие к синдрому «сахарного лица».

Признаки синдрома «сахарного лица»

Кожа сероватого оттенка;

Лицо выглядит уставшим и изможденным;

Под глазами появляются мешки;

Кожа истончается, а в районе лба появляются морщины.

Как избавиться от гликации кожи и ее последствий

Чтобы улучшить состояние лица и устранить признаки гликации кожи, необходимо нормализовать питание.

На время придется отказаться или значительно снизить употребление простых углеводов — сахара, сладостей, выпечки.

Еще один важный аспект борьбы с гликацией — отказ от курения и загара, эти занятия ускоряют появление «сахарного лица».

Начните принимать витамины группы В: они являются отличными антиоксидантами, поэтому помогают справиться с пагубными процессами в коже.

Отлично помогают устранить синдром «сахарного лица» сеансы миофасциального массажа.