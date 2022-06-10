Анастасия Решетова раскрыла секрет своей красоты

«Про инъекции вообще речи быть не может. Моя кожа сейчас выглядит очень хорошо, мне прям-таки нравится!» — рассказала она.

Решетова отметила, что для поддержания ухоженного внешнего вида она пьет сок сельдерея пять раз в неделю. Кроме того, она включила в свой рацион больше овощей и зелени. Вдобавок манекенщица отказалась от рафинированного сахара и не потребляет его уже три недели. Звезда также уточнила, что избавилась от пигментных пятен на лице с помощью фототерапии.