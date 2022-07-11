Как справиться с вьющимися волосами и перестать их выпрямлять

Мы не будем рассказывать вам о кератиновом выпрямлении и лучших средствах "под утюжок", ибо уже давно в тренде естественность и принятие себя и своей внешности. Мы подскажем, как ухаживать за кудрявыми волосами и укладывать их, чтобы это перестало быть мучением и не превращало прическу во что-то наподобие афро-одуванчика. Записывайте!

Фото: unsplash.com unsplash.com

1. Уменьшаем количество кондиционера, а воды - увеличиваем. И помните, на корни наносить кондиционер не стоит. Распределите его равномерно по длине в совсем небольшом количестве и расчешите волосы пальцами или плоской расческой, как можно чаще смачивая водой и сжимая их в ладонях снизу вверх. Смойте водой.

Видео дня

2. Не расчесываем сухие волосы даже спустя сутки после мытья! Единственный лучший момент для этого - после нанесения кондиционера, как описано в первом пункте.

3. Чтобы волосы не так активно пушились в дождь, нужно постоянно помнить об их увлажнении - это первое, что хотят ваши кудряшки.

4. Выбираем исключительно безсульфатные шампуни. Выбираем уход не по этикетке "для вьющихся волос", а по типу кожи головы. То есть, даже если у вас сухие волосы, но жирная кожа и корни быстро "салятся", шампунь стоит выбрать исходя из состояния кожи головы, а увлажнить сухой волос по длине поможет кондиционер или маска.

5. Обращаем особо внимание на состав уходовых средств - в нем не должны присутствовать силиконы. Они явно утяжеляют волос, распрямляют природные кудряшки и делают их "неуправляемыми". Бонусом - силиконовые средства плохо смываются безсульфатными шампунями.

6. Не растирайте волосы полотенцем после мытья. По возможности, просто пропитывайте им лишнюю влагу и обзаведитесь полотенцем из микрофибры или же делайте это любой другой безворсовой тканью. В идеале - замотать волосы в шелковый тюрбан.