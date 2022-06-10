Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+27° в 
USD 57.78EUR 60.97
Войти в почту
2 часа назад

Модель раскрыла простой способ приятно пахнуть без парфюма

Lenta.ru

Блогерша и модель по имени Наталья (фамилия не указывается) раскрыла простой способ приятно пахнуть без парфюма. На соответствующий ролик в ее TikTok-аккаунте обратило внимание издание The Sun.

Модель раскрыла простой способ приятно пахнуть без парфюма
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Юзерша с никнеймом happiestnat заявила, что сохранять запах свежести и чистоты в течение дня поможет спрей на основе кондиционера для белья. Для его изготовления инфлюэнсерша посоветовала заполнить на две трети заранее приобретенный флакон с пульверизатором смягчителем ткани, а оставшуюся часть емкости — водой. По завершении этих действий необходимо встряхнуть сосуд.

Девушка отметила, что полученное средство сразу готово к использованию. На размещенных кадрах она показала, как распыляет его вместо духов.

Другие пользователи сети оценили видео модели, поблагодарив ее за полезный лайфхак.

«Ты гений! Почему я сама об этом не додумалась? Люблю запах свежего белья», «Спасибо, что поделилась», «Я тоже обожаю этот способ!»

— прокомментировали они.

Красота,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители