Дуа Липа поделилась «кошачьим трюком» в макияже

Нарисовать хорошие кошачьи стрелки ну очень непросто. Будь вы профессионалом или новичком, наверняка сталкивались с проблемой неправильной или вовсе разной формы стрелок и трясущихся руки. Иногда требуется немного вдохновения, чтобы добиться желаемого упорства. На помощь приходит Дуа Липа и её стильный макияж дня выступления на Primavera Sound. Она была похожа на чарующую фею в насыщенной фиолетовой комбинации из корсета в стразах и шифонового низа, словно звёздами усыпанного сияющими камнями.

Фото: Mainstyle Mainstyle

Наряд дополнял яркий и смелый макияж. Певица выбрала нежные фиалковые тени, добавив серебристых блёсток во внутренние уголки глаз. Ноткой дерзости в этом сказочном мейке стала длинная стрелка, которой бы позавидовала сама Одри Хепбёрн. Ультра-удлиняющая подводка, выходящая за внешний кончик брови, обрамила таинственные карие глаза Липы, а помада в персиковых тонах сгладила контрастность цветов.

Визажист Селия Бертон в недавнем интервью Vogue дала пару советов в создании идеальных кошачьих стрелок: «Откиньте голову назад, проведите подводкой по веку от внутреннего угла и всегда держите под рукой ватную палочку и безмасляное средство для снятия макияжа».