Будущее бьюти-индустрии: серый рынок и надежда на Корею

Косметолог Любовь Сикорская о том, что будет твориться на рынке косметологии в условиях санкций.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

1. Санация рынка

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Косметология — бизнес заманчивый, но очень непростой, особенно для небольших клиник и салонов. Это связано с дороговизной препаратов, оборудования, локацией и главное — кадрами. Хорошие кадры сложно найти, еще сложнее — удержать и так, чтобы специалист не ушел через пару месяцев, обзаведясь до этого пулом постоянных клиентов, которых уведет с собой.

Если владелец клиники или салона сам не работал в индустрии и не знает всех тонкостей изнутри, бизнес обречен. Любой кризис — повод для санации рынка. И если в начале ковида сразу же закрылись около 10 процентов салонов, то сейчас их будет еще больше. Останутся сетевые и крупные, с хорошей репутацией, проходимостью и обширной клиенткой базой.

2. Рост цен и дефицит препаратов

Сначала это было обусловлено стремительным ростом курса валют. Поставщики тут же стали продавать препараты по завышенным ценам. Затем валютный рынок вроде бы успокоился. Но поставщики цены не снизили. Продукция компаний, которые ушли с российского рынка, была сметена за несколько дней, потому что новых поставок не ожидается. Непонятно, что будет с поставкой расходных материалов для аппаратной косметологии, пока специалисты ищут альтернативы и поднимают цены — на 10—15 процентов.

Что касается инъекционных методик, то, например, стоимость процедуры увеличения губ уже не будет ниже 25 000 рублей. Если найдете ниже — стоит задуматься, подлинный ли препарат будет использоваться. Вообще, всегда держите в уме известный мем «Что нужно сделать, когда предлагают 'губы за 5 000 рублей»? Правильно, перекреститься 3 раза.

3. Серый рынок

Увы, он был всегда. Но с введением санкций расцвел — на рынок хлынула масса самых некачественных подделок из регионов. Именно поэтому стоит ходить в проверенный салон и к мастеру, которому доверяете. Не стесняться просить показать упаковки из-под препарата, хотя разобраться в его качестве не специалисту сложно. Поэтому ожидается рост обращений по коррекции осложнений после «левых» инъекций и аппаратных процедур. В свое время аналогичная ситуация была с биополимерами, которые вводили в область губ под видом гилауроновых филлеров. И выяснялось это, только когда биополимер мигрировал в ткани лица или начинался фиброз.

4. Русский «ботокс» вместо иностранного

Да, самый популярный производитель ботокса ушел с российского рынка. Однако, препараты с ботулотоксином, который, кстати, используется не только для коррекции морщин, но и в неврологии при головных болях и стоматологии, например, для лечения бруксизма, делают не только в штатах и Европе. В России есть аналоги с тем же действующим веществом — ботулотоксином.

5. Корейский уход

Известно, что кореянки с большим пиететом относятся к коже лица. Они встают каждый день в пять утра, чтобы сделать обязательные полуторачасовые уходовые процедуры. Корейские инъекционные препараты, филлеры и нити для лица уже хорошо зарекомендовали себя в России, и Корея — страна, которая в ближайшем будущем может стать основным поставщиком косметологических препаратов.

6. Российские аналоги