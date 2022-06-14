57-летняя модель показала лицо без макияжа

Американская супермодель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова показала лицо без макияжа и восхитила фанатов. Соответствующие видео и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).
57-летняя знаменитость поделилась кадрами из косметологического кабинета. На опубликованном ролике манекенщица предстала перед камерой в кофте с открытыми плечами и V-образным декольте. При этом видно, что на ее лице полностью отсутствует мейкап, а волосы собраны в пучок и зафиксированы повязкой вокруг головы.
Поклонники оценили естественный внешний вид звезды и принялись писать ей восхищенные комментарии под постом, который набрал более 14 тысяч лайков. «Мне 52 и я хочу выглядеть также как вы, Паулина», «Вы очаровательны», «Вы такая красивая без макияжа», «У вас абсолютно идеальная кожа!», «Паулина, вы отлично выглядите! Смотрим на вас и восхищаемся», — высказывались они.
Раннее в июне Паулина Поризкова снялась топлес для бренда одежды Karen Millen. Известно, что данная рекламная кампания под названием Icon посвящена знаменитым супермоделям, пик популярности которых пришелся на период с 1980-х по 2000-е годы. Так, Поризкова предстала на фотосессии в черных трусах. Ее образ дополняли серьги, массивная цепь на шее, браслеты золотого и черного цветов, а также распущенные волосы с наращенными прядями. При этом манекенщица прикрыла обнаженную грудь руками.