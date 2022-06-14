57-летняя модель показала лицо без макияжа

Американская супермодель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова показала лицо без макияжа и восхитила фанатов. Соответствующие видео и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

57-летняя знаменитость поделилась кадрами из косметологического кабинета. На опубликованном ролике манекенщица предстала перед камерой в кофте с открытыми плечами и V-образным декольте. При этом видно, что на ее лице полностью отсутствует мейкап, а волосы собраны в пучок и зафиксированы повязкой вокруг головы.

Поклонники оценили естественный внешний вид звезды и принялись писать ей восхищенные комментарии под постом, который набрал более 14 тысяч лайков. «Мне 52 и я хочу выглядеть также как вы, Паулина», «Вы очаровательны», «Вы такая красивая без макияжа», «У вас абсолютно идеальная кожа!», «Паулина, вы отлично выглядите! Смотрим на вас и восхищаемся», — высказывались они.