Лучшие солнцезащитные кремы: рейтинг средств для защиты лица и тела от солнца

После долгой зимы всегда хочется вырваться на солнце. Но во всем следует соблюдать меру, это касается, в том числе, и пребывания на солнце. «Рамблер» рассказывает, какие существуют солнцезащитные средства, как их выбирать и применять.

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Чем опасно солнце

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Существует три типа ультрафиолетовых лучей.

UBA — они проникают в самые глубокие слои кожи, даже если небо затянуто облаками и солнца не видно. Лучи этого типа ускоряют старение кожи и провоцируют пигментацию. UVB — воздействуют на открытые участки кожи, когда человек находится непосредственно на солнце, они повреждают верхние слои кожи, вызывают ожоги и повышают риск развития рака кожи. Облака, навесы, зонты, стекло не пропускают лучи этого типа. UVC — самые опасные лучи, но, к счастью, они поглощаются атмосферой и не проникают через озоновый слой.

Главное, что нужно понимать людям, стремящимся получить ровный красивый загар, — это то, что кожа загорает ровно на столько, сколько меланина способен вырабатывать их организм. А это заложено генетически. Поэтому рыжая девушка с молочно-белой кожей никогда не приобретет загар шоколадного оттенка, даже если решит зажариться на солнце до состояния уголька. Когда ожог пройдет, кожа станет ровно такого оттенка, который она приобрела без экстрима.

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Люди, которые беспечно относятся к пребыванию на солнце рискуют:

Ускорить старение кожи

Спровоцировать развитие рака кожи

Получить солнечный удар

Какие солнцезащитные кремы бывают

Солнцезащитные кремы содержат в своем составе физические (минеральные) и химические (органические) фильтры. К физическим фильтрам относятся оксид цинка и диоксид титана. Кремы на основе этих веществ придают коже белесоватый оттенок. Их активно используют серферы, поскольку такие фильтры обеспечивают максимальную защиту от солнца. Химических фильтров гораздо больше, самые популярные — оксибензон, авобензон, октокрилен, октиноксат. Также существуют и комбинированные кремы, которые содержат оба типа фильтров.

Как выбрать солнцезащитный крем

При выборе крема важно учитывать тип кожи и уровень SPF. Для лета и поездок на море крем должен иметь более высокий уровень SPF — от 30 до 50, для остального времени уровень защиты может быть ниже. Обращайте внимание, от какого типа лучей защищает крем. Должны быть указаны оба типа UVA и UVB.

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Для чувствительной кожи подойдут средства, содержащие физические фильтры, без дополнительных отдушек и красителей, но с экстрактами растений, успокаивающими кожу.

Обладательницам жирной и проблемной кожи стоит выбирать средства с максимально легкой текстурой — флюиды или гели. В составе не должно быть масел и силиконов.

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Сухая кожа хорошо отреагирует на средства, содержащие увлажняющие компоненты — гиалуроновую кислоту, глицерин.

Если кожа склонна к пигментации, выбирать нужно крем с максимальной защитой — не ниже 50.

Как наносить солнцезащитный крем

Если крем содержит только химические фильтры или комбинацию химических и физических фильтров, его нужно наносить за 20-30 минут до выхода на солнца, чтобы они успели подействовать. Кремы только с физическими фильтрами можно наносить непосредственно перед выходом, так как они начинают работать сразу. Внимательно читайте инструкцию на упаковке, производитель должен указывать, как часто нужно обновлять слой крема. Как правило, на активном солнце нужно это делать не реже, чем через два часа, а на пляже — обновлять после каждого купания в море.

Рейтинг солнцезащитных средств

Солнцезащитный флюид с тонирующим эффектом Avene Tinted Fluid SPF50+. Выравнивает тон кожи, блокирует все типы УФ-излучения, не забивает поры, содержит в составе термальную воду.

Солнцезащитный крем для лица Bioderma Photoderm Max SPF50+. Долго держится на коже, обеспечивает максимальную защиту, подойдет для чувствительной кожи, но может появится блеск, не всем такой эффект понравится.

Солнцезащитная эссенция для лица Biore UV Aqua Rich Watery Essence SPF 50. Ультралегкая текстура, водостойкий, но не всем понравится, что в составе содержится диметикон.

Солнцезащитный регенерирующий крем SPF-40 BTpeel с экстрактом моркови. Предупреждает старение, выравнивает загар, можно использовать после косметологических процедур, но не всегда можно найти в привычных магазинах, лучше заказывать онлайн.

Солнцезащитный крем для лица Clarins Dry Touch Facial Sun Care Cream SPF 50+. Увлажняет кожу, содержит питательные вещества, не липнет, но при этом долго впитывается.

Крем-эссенция с ультра-защитой от солнца Frudia Ultra UV Shield Sun Essence SPF50+. Быстро впитывается, но скорее всего не подойдет обладателям жирной и проблемной кожи, поскольку в составе есть диметикон.

Солнцезащитный флюид для сияния кожи лица Lancaster Perfecting Fluid Wrinkles Dark-Spots SPF50+. Содержит тональный пигмент, благодаря которому выравнивает тон кожи, отличается приятной текстурой, но и стоит дороже аналогов.

Ультралегкий флюид для лица La Roche-Posay Anthelios Shaka SPF 50+. Подойдет для разных типов кожи, флакон удобный, но маленького объема.

Ультразащитный увлажняющий крем Ultraceuticals Ultra UV Protective Daily Moisturiser SPF 50+. Отличается легкой текстурой, увлажняет и питает кожу, но стоит дороже аналогов.

Многофункциональный солнцезащитный крем для лица Uriage Age Protect Multi-Action Cream SPF 30. Содержит термальную воду в составе, имеет накопительный эффект, подходит для возрастной кожи, но кого-то может оттолкнуть цена.

Меры предосторожности

Вне зависимости от того, какое солнцезащитное средство вы выбрали, нужно соблюдать определенные меры предосторожности.

Не загорайте в часы пиковой активности солнца, как правило с 12 до 16 часов дня. Но если вы находитесь в южной стране, лучше спрятаться от солнца в 11, а вернуться после 17 часов.

Носите головные уборы.

Отдавайте предпочтение светлой просторной одежде с широкими длинными рукавами. Воздух, который будет циркулировать между телом и одеждой, также будет вас охлаждать.

Старайтесь ходить по теневой стороне улице.

На пляже загорайте под зонтиком.

После купания обновляйте слой солнцезащитного средства.

Используйте содержащие SPF кремы для лица круглый год.