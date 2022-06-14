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1 час назад

Самые популярные пластические операции 2022 года

Lenta.ru

Пластический хирург Павел Голованев перечислил самые актульные пластические операции 2022 года. Его комментарии приводит издание «Аргументы и факты».

Самые популярные пластические операции 2022 года
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, среди популярных у россиянок пластических операций врач выделил жиросохраняющую блефаропластику — хирургическое вмешательство, при которой жир вокруг век не удаляют (как это делают в классической блефаропластике), а перераспределяют.

«Такой подход позволяет сохранить природные контуры века пациента и его индивидуальность, сделав взгляд более выразительным и, без преувеличения, помолодевшим»,

— рассказал Голованев и отметил, что методика подходит для возрастных пациенток.

Кроме того, в свой список специалист включил липофилинг — операцию, в которой используется собственный жир пациента, взятый из бедер или живота, для коррекции контуров тела и лица. Также в рейтинг попала маммопластика.

«Пластика груди очень обширна. Это не только установка имплантатов, но и подтяжка, коррекция ареол, уменьшение и другие виды моделирования молочных желез»,

— отметил эксперт.

В заключение Голованев особо выделил абдоминопластику — пластическую операцию для подтяжки и коррекции формы живота. По словам доктора, эта методика подходит людям, похудевшим на несколько десятков килограммов, а также женщинам, пережившим несколько беременностей.

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