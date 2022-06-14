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2 часа назад

Косметологи назвали универсальные бьюти-средства

Вечерняя Москва

Визажисты советуют обратить внимание на косметику, которая способна совместить несколько функций. Например, можно приобрести мягкий карандаш красно-коричневого цвета. Если правильно подобрать оттенок, то одним таким карандашом можно сделать полноценный макияж: подвести глаза и брови, накрасить губы и подчеркнуть скулы.

Косметологи назвали универсальные бьюти-средства
Фото: Pexels.comPexels.com

Есть еще одно средство, которое способно заменить несколько тюбиков, которые занимают много места в сумке. О нем рассказала врач-дерматолог и косметолог Полина Кетола.

Она назвала бальзам для губ самым универсальным средством.

— С помощью бальзама для губ можно увлажнить кутикулу, уложить непослушную прядку или придать блеска не только губам, но и векам. А если нанести бальзам для губ на ресницы, ваш взгляд станет влажным и интригующим, — отметила она в комментарии Общественной службе новостей.

До этого косметолог назвала эффективные средства в борьбе с отеками и темными кругами под глазами. Эксперт рекомендует использовать физические упражнения и контрастный душ для ликвидации лишней жидкости из организма.

Красота,
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