Стрижка героини из сериала «Друзья» стала модным трендом

Журналистка Эль Тернер рассказала, что в нынешнем сезоне модной стала многослойная стрижка боб с прямыми удлиненными прядями у лица, как у персонажа Рэйчел Грин, роль которой исполнила актриса Дженнифер Энистон. Сотрудники магазина косметики Just My Look отмечают, что интерес покупателей к упомянутой прическе вырос на 179 процентов в последние месяцы.