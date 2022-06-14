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36 минут назад

Стрижка героини из сериала «Друзья» стала модным трендом

Lenta.ru

Редактор британской версии журнала Glamour назвала прическу одной из героинь американского сериала «Друзья» новым модным трендом. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Стрижка героини из сериала «Друзья» стала модным трендом
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Журналистка Эль Тернер рассказала, что в нынешнем сезоне модной стала многослойная стрижка боб с прямыми удлиненными прядями у лица, как у персонажа Рэйчел Грин, роль которой исполнила актриса Дженнифер Энистон. Сотрудники магазина косметики Just My Look отмечают, что интерес покупателей к упомянутой прическе вырос на 179 процентов в последние месяцы.

По словам парикмахера из Лос-Анджелесе Саля Сальседо, на данный момент его клиентки предпочитают более естественную и небрежную укладку, в отличие от идеально гладкой структуры волос героини сериала 1990-х годов.

«Просто нанесите на влажные локоны каплю масла и оставьте высыхать естественным путем»,

— уточнил он.

Красота,Дженнифер Энистон,
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