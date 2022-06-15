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3 часа назад

Женщина отрастила двухметровые волосы за 17 лет

Lenta.ruиещё 2

42-летняя жительница Токио, Япония, Рин Камбе за 17 лет отрастила волосы длиной 2 метра 100 сантиметров. Об этом пишет Daily Mirror.

Женщина отрастила двухметровые волосы за 17 лет
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам японки, ей требуется около трех часов, чтобы помыть двухметровые волосы аккуратно и не повредить их, сделать массаж головы, высушить локоны феном, расчесать их и нанести средства для ухода, а потому она выполняет такие процедуры только два раза в неделю.

Камбе призналась, что всегда ходит с собранными волосами, потому что с распущенными у нее не получается делать ничего.

«Я не могу даже в уборную сходить, что уж говорить о том, чтобы переодеться или поесть рамен. Если волосы не собраны, я на улицу не пойду точно»,

— рассказала она.

Женщине требуется десять минут, чтобы собрать простой пучок, однако ей приходится часто переделывать его в течение дня, поскольку волосы настолько тяжелые, что от них начинает болеть голова. На ночь японка собирает локоны в сетку для волос.

Несмотря на все неудобства, связанные с длинными волосами, Камбе отметила, что локоны — ее главное богатство. Она решила отращивать их, чтобы выделяться, а также как дань уважения японским традициям: длинные волосы носили принцессы эпохи Хэйан (период в истории Японии с 794 по 1185 год).

Красота,
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