4 вещи во внешности, которые могут взбесить мужчину

Они не всегда понимают, зачем женщины все это делают.

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Не секрет, что женщины тратят огромное количество средств и времени на поддержание отличного внешнего вида. Однако есть одна проблема — мужчины не всегда согласны с нашими бьюти-решениями. Мы решили собрать моменты, которые большинству мужчин тяжело видеть на женщине буквально физически.

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«Кричащие» ногти

Сюда можно отнести как кислотные цвета, так и вычурный дизайн. Большинство мужчин предпочитают нюд или, по крайней мере, спокойные цвет и изящный дизайн. Конечно, сегодня в трендах неординарность и всевозможное самовыражение в нейл-арте, однако помните, если вы планируете соблазнить статусного мужчину, герои комиксов и мишки на ногтях «сыграют» против вас.

Искусственные волосы

Еще 10 лет назад наращенные волосы были в топе бьюти-услуг, однако сегодня, с появлением нового тренда на естественность, искусственные волосы остались для фотосессий и других съемок, в обычной жизни все меньше девушек без уважительных причин решаются на сложную процедуру наращивания. К слову, и мужчины против искусственных волос. Да, со стороны это смотрится эффектно, но мужчины обожают трогать свою женщину, а нащупать на ее голове капсулы и ленту непонятного происхождения — то еще «удовольствие». Не пугайте своего партнера.

Графичные брови

Еще один «ужас» каждого второго мужчины — яркие графичные брови, которые не подходят внешности женщины. К сожалению, непрофессиональных бровистов можно встретить на каждом шагу, и никто не застрахован от ошибки, но если вы из раза в раз делаете брови, которые можно спутать с картонными, которые приклеили на лицо, у нас для вас также плохие новости — мужчина вряд ли оценит эту бьюти-фишку. Попробуйте изучить тренды и найти настоящего профессионала, которые проведет грамотную архитектуру и поможет отрастить идеальные брови, которые подходят именно вам.

Высокие шпильки, на которых женщина не умеет ходить