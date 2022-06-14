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2 часа назад

4 вещи во внешности, которые могут взбесить мужчину

WomanHit.ru

Они не всегда понимают, зачем женщины все это делают.

4 вещи во внешности, которые могут взбесить мужчину
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Не секрет, что женщины тратят огромное количество средств и времени на поддержание отличного внешнего вида. Однако есть одна проблема — мужчины не всегда согласны с нашими бьюти-решениями. Мы решили собрать моменты, которые большинству мужчин тяжело видеть на женщине буквально физически.

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«Кричащие» ногти

Сюда можно отнести как кислотные цвета, так и вычурный дизайн. Большинство мужчин предпочитают нюд или, по крайней мере, спокойные цвет и изящный дизайн. Конечно, сегодня в трендах неординарность и всевозможное самовыражение в нейл-арте, однако помните, если вы планируете соблазнить статусного мужчину, герои комиксов и мишки на ногтях «сыграют» против вас.

Искусственные волосы

Еще 10 лет назад наращенные волосы были в топе бьюти-услуг, однако сегодня, с появлением нового тренда на естественность, искусственные волосы остались для фотосессий и других съемок, в обычной жизни все меньше девушек без уважительных причин решаются на сложную процедуру наращивания. К слову, и мужчины против искусственных волос. Да, со стороны это смотрится эффектно, но мужчины обожают трогать свою женщину, а нащупать на ее голове капсулы и ленту непонятного происхождения — то еще «удовольствие». Не пугайте своего партнера.

Графичные брови

Еще один «ужас» каждого второго мужчины — яркие графичные брови, которые не подходят внешности женщины. К сожалению, непрофессиональных бровистов можно встретить на каждом шагу, и никто не застрахован от ошибки, но если вы из раза в раз делаете брови, которые можно спутать с картонными, которые приклеили на лицо, у нас для вас также плохие новости — мужчина вряд ли оценит эту бьюти-фишку. Попробуйте изучить тренды и найти настоящего профессионала, которые проведет грамотную архитектуру и поможет отрастить идеальные брови, которые подходят именно вам.

Высокие шпильки, на которых женщина не умеет ходить

Конечно, трудно найти более женственную обувь, чем лодочки на шпильке. Но только при условии, что женщина умеет ходить в такой обуви. Нет ничего более грустного, чем женщина, которая вот-вот упадет с высоты своего каблука. Так что старайтесь выбирать подобную обувь на свидания только тогда, когда уверены, что сможете гордо и уверенно проходить в ней все время.

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