Врач назвала россиянам заменяющее другую косметику средство

Специалист заявила, что бальзам для губ способен заменить другие бьюти-товары, указав на его многофункциональность. По словам медика, препарат можно использовать не только по прямому назначению, но и применять для увлажнения кутикулы, а также для приведения в порядок непослушных прядей.