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1 час назад

Врач назвала россиянам заменяющее другую косметику средство

Lenta.ru

Врач-дерматолог, косметолог Полина Кетола назвала россиянам универсальное косметическое средство. Комментарий эксперта приводит «Общественная служба новостей».

Врач назвала россиянам заменяющее другую косметику средство
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалист заявила, что бальзам для губ способен заменить другие бьюти-товары, указав на его многофункциональность. По словам медика, препарат можно использовать не только по прямому назначению, но и применять для увлажнения кутикулы, а также для приведения в порядок непослушных прядей.

«А если нанести бальзам для губ на ресницы, ваш взгляд станет влажным и интригующим»,

— объяснила косметолог.

Красота,
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