Врач назвала россиянам заменяющее другую косметику средство

Врач-дерматолог, косметолог Полина Кетола назвала россиянам универсальное косметическое средство. Комментарий эксперта приводит «Общественная служба новостей».
Специалист заявила, что бальзам для губ способен заменить другие бьюти-товары, указав на его многофункциональность. По словам медика, препарат можно использовать не только по прямому назначению, но и применять для увлажнения кутикулы, а также для приведения в порядок непослушных прядей.
«А если нанести бальзам для губ на ресницы, ваш взгляд станет влажным и интригующим»,
— объяснила косметолог.