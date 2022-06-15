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24 минуты назад

Когда стоит задуматься о ринопластике

WomanHit.ru

Иногда операция становится единственным решением.

Когда стоит задуматься о ринопластике
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Решиться на пластическую операцию всегда сложно, но все же желание исправить те или иные дефекты, мешающие нормальной жизни, часто перевешивает и мы ложимся под нож пластического хирурга.

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Одной из самых сложных пластических операций считается ринопластика. Все дело в том, что хирург должен не только устранить дефект, но и придать новому носу максимально подходящую конкретному лицу форму. Мы решили собрать топ причин, почему именно ринопластика становится единственным способом решения проблемы.

Серьезные проблемы с дыханием

Одним из главных показаний к ринопластике является затрудненное дыхание. Причиной может стать как травма, так и врожденная особенность. Ждать, что дыхание наладится само по себе и пытаться помочь себе дыхательными упражнениями не всегда возможно, если мы имеем дело с искривленной перегородкой или неправильным срастанием костей. Такая операция называется септопластикой, ее основной целью является не столько эстетика, сколько возвращение правильного дыхания пациенту.

Исправления последствий первой ринопластики

Примерно в 40% случаев пациенты решаются на повторную операцию. Как правило, это происходит по причине того, что в первый раз пациент не утруждал себя тщательным подбором врача. Неправильно проведенная операция может повлечь за собой большие проблемы для всего организма, но чаще всего пациенты недовольны получившейся формой. Однако хирург всегда предупреждает, что предугадать все последствия вмешательства просто невозможно. Часто новый нос принимает не совсем ту форму, на которую рассчитывал пациент, что и толкает на повторную операцию.

Эстетические проблемы

Третьей и самой популярной причиной ринопластики становится неудовлетворенность формой носа. Многие люди испытывают настоящие психологические муки из-за своего носа, причем никаких физиологических проблем он может не доставлять. В такой ситуации специалисты рекомендуют хорошо все обдумать, и если работа с психологом не помогает решить проблему недовольства собой, то уже в этом случае смело решаться на операцию. Главное, тщательно подобрать врача, чтобы не получить проблемы на долгие годы вперед.

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