Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+21° в 
USD 57.09EUR 59.25
Войти в почту
1 час назад

Способы избавиться от темных кругов под глазами

Lenta.ru

Российский косметолог Людмила Егжина назвала способы, которые помогут избавиться от темных кругов под глазами. Ее комментарии приводит издание Woman's Day.

Способы избавиться от темных кругов под глазами
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам врача, темные круги могут вызвать такие факторы, как старение кожи, сердечно-сосудистые заболевания и болезни почек, строгая диета, стрессы, хроническое недосыпание и нездоровый образ жизни. Кроме того, Егжина пояснила, что кожа в названной области в четыре раза тоньше, чем на других участках тела.

«Поэтому темная кровь, которая не насыщена кислородом, застаивается в капиллярах под глазами и становится заметной»,

— уточнила она.

В случае постоянного появления темных кругов под глазами Егжина посоветовала незамедлительно обратиться к врачу, чтобы определить точную причину возникновения данной проблемы. В то же время, если она беспокоит только после бессонной ночи или долгой работы за компьютером, то доктор порекомендовала пройти курс специального массажа лица, микротоковой терапии, липофилинга или мезотерапии.

Помимо этого, для быстрого устранения темных кругов под глазами специалистка предложила использовать косметические патчи, охлажденные огуречные дольки, заварочные пакеты от чая и кубики льда.

Красота,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители