Способы избавиться от темных кругов под глазами

Российский косметолог Людмила Егжина назвала способы, которые помогут избавиться от темных кругов под глазами. Ее комментарии приводит издание Woman's Day.

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По словам врача, темные круги могут вызвать такие факторы, как старение кожи, сердечно-сосудистые заболевания и болезни почек, строгая диета, стрессы, хроническое недосыпание и нездоровый образ жизни. Кроме того, Егжина пояснила, что кожа в названной области в четыре раза тоньше, чем на других участках тела.

«Поэтому темная кровь, которая не насыщена кислородом, застаивается в капиллярах под глазами и становится заметной»,

— уточнила она.

В случае постоянного появления темных кругов под глазами Егжина посоветовала незамедлительно обратиться к врачу, чтобы определить точную причину возникновения данной проблемы. В то же время, если она беспокоит только после бессонной ночи или долгой работы за компьютером, то доктор порекомендовала пройти курс специального массажа лица, микротоковой терапии, липофилинга или мезотерапии.