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2 часа назад

Парикмахер перечислила лучшие прически для жары

Lenta.ru

Парикмахер и художественный руководитель Rainbow Room International Сьюзи МакГилл перечислила лучшие прически для жары. Соотвествующий материал появился на сайте модного журнала Glamour.

Парикмахер перечислила лучшие прически для жары
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, среди популярных причесок для лета 2022 года оказалась стрижка пикси.

«Пикси — идеальный вариант, который подчеркивает ваши черты лица и делает глаза по-настоящему выразительными. К тому же она стала отличным вариантом для жары, которую мы сейчас переживаем»,

— рассказала стилистка.

При этом она отметила, что данная прическа проста в укладке и требует использования только текстурирующего или термозащитного спрея.

Помимо этого, МакГилл включила в рейтинг стрижку гладкий боб. По словам эксперта, упомянутой прическе можно придать современности: для этого необходимо зачесать пряди назад и нанести на них гель или сыворотку.

В заключение парикмахер отдельно выделила многослойные прически.

«Для тех, у кого длинные волосы, многослойность — отличный способ избавиться от всего лишнего и позволить вашим волосам чувствовать себя легче. Как раз то, чего мы все хотим в летние месяцы»,

— уточнила МакГилл и предупредила читательниц, что в жару для непослушных и кудрявых локонов нужно использовать масла и сыворотки.

Красота,
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