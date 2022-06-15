Парикмахер перечислила лучшие прически для жары

Парикмахер и художественный руководитель Rainbow Room International Сьюзи МакГилл перечислила лучшие прически для жары. Соотвествующий материал появился на сайте модного журнала Glamour.
Так, среди популярных причесок для лета 2022 года оказалась стрижка пикси.
«Пикси — идеальный вариант, который подчеркивает ваши черты лица и делает глаза по-настоящему выразительными. К тому же она стала отличным вариантом для жары, которую мы сейчас переживаем»,
— рассказала стилистка.
При этом она отметила, что данная прическа проста в укладке и требует использования только текстурирующего или термозащитного спрея.
Помимо этого, МакГилл включила в рейтинг стрижку гладкий боб. По словам эксперта, упомянутой прическе можно придать современности: для этого необходимо зачесать пряди назад и нанести на них гель или сыворотку.
В заключение парикмахер отдельно выделила многослойные прически.
«Для тех, у кого длинные волосы, многослойность — отличный способ избавиться от всего лишнего и позволить вашим волосам чувствовать себя легче. Как раз то, чего мы все хотим в летние месяцы»,
— уточнила МакГилл и предупредила читательниц, что в жару для непослушных и кудрявых локонов нужно использовать масла и сыворотки.