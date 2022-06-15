Когда стоит отказаться от лазерной эпиляции

Будьте аккуратны — последствия могут быть плачевными.

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Лазерную эпиляцию выбирает все больше девушек, и правда, это один из самых эффективных и долгосрочных методов по удалению нежелательных волос. Однако существует ряд моментов, которые должны отложить ваш поход к косметологу, хотя бы на время. Мы выяснили вместе с дерматологом, какие именно моменты стоит учитывать.

Вы собираетесь сразу же отправиться на пляж

Большинство женщин начинают подготовку к пляжному сезону в самый последний момент. В том числе речь идет об удалении лишних волос с тела. Но если другие методы эпиляции позволяют буквально через несколько дней появиться под открытым солнцем, с лазерной эпиляцией об этом придется забыть как минимум на полторы недели. Любые лазерные процедуры исключают немедленный контакт с солнечными лучами, так как вероятность получить ожог или пигментацию увеличивается в геометрической прогрессии. Если у вас совсем мало времени до отлета, лучше не рисковать и остановиться на других методах эпиляции.

Вы сделали полное скрабирование тела совсем недавно

Несмотря на относительную безопасность, лазерная эпиляция раздражает кожу. Именно поэтому косметологи и дерматологи категорически против пилингов и тем более скрабов за сутки и даже за пару дней до процедуры. Вы должны понять, что на весь курс лазерной эпиляции нужно забыть об агрессивных средствах. Кроме того, специалист должен вас предупредить, чтобы вы не пользовались жирными кремами для тела без рекомендации косметолога во время курса лазерной эпиляции.

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