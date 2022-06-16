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4 часа назад

Самая красивая девушка в мире показала тело в бикини

Lenta.ru

Французская модель Тилан Блондо, которая в детстве носила титул самой красивой девочки в мире, показала тело в купальнике на отдыхе и восхитила пользователей сети. Соответствующие снимки появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Самая красивая девушка в мире показала тело в бикини
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На размещенных кадрах девушка позировала в открытом бассейне на фоне моря и скал. Манекенщица снялась в бикини голубого цвета с черными полосами. При этом ее образ дополняли тату на руках и в зоне ребер, а также браслеты и серьги. Блондо отметила, что автором фотосессии стала ее мать — актриса и телеведущая Вероника Лубри.

Пользователи сети оценили снимки 21-летней модели, делая ей комплименты в комментариях под постом. «Ты просто красавица», «Завораживающе», «Прекрасен и вид, и ты», «В бикини ты бесподобна», «Тилан, я люблю тебя, ты прекрасна», — писали они.

Известно, что Бландо признали самой красивой девочкой в мире, когда ей исполнилось шесть лет. При этом в 2018 году, когда француженке было 17 лет, ее также назвали самой красивой девушкой в мире.

В декабре 2017 года британские СМИ также провозгласили шестилетнюю на тот момент россиянку Анастасию Князеву новой «самой красивой девочкой в мире». В частности, о внешности ребенка написало издание The Daily Mail. По словам журналистов она покорила поклонников своей кукольной внешностью и большими голубыми глазами.

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