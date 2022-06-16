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2 часа назад

Россиянкам перечислили модные цвета помады на лето 2022

Lenta.ruиещё 1

Бьюти-блогерша Юля Завьялова перечислила россиянкам модные цвета помады на лето 2022 года. Ее комментарии приводит сайт радио «Комсомольская правда».

Россиянкам перечислили модные цвета помады на лето 2022
Фото: UnsplashUnsplash

По словам Завьяловой, в жарком сезоне будет преобладать мода на натуральность и естественность.

«Розовые, пудровые, пыльные тона — все это актуально», — рассказала специалистка.

Кроме того, эксперт отметила, что для дневного макияжа лучше не использовать помаду с плотным покрытием. Вместо этого Завьялова посоветовала обратить внимание на блески и тинты, которые придают губам легкий оттенок. В тоже время автор материала пояснила, что в вечернем макияже можно экспериментировать. Например, добавить к своему образу помаду ярко-розового цвета.

В апреле директор по продукту и обучению сети салонов «Пальчики» Варвара Котова назвала самые популярные оттенки маникюра у россиянок. Специалистка отметила, что клиентки чаще всего выбирают классические красные цвета. Кроме того, в список актуальных вошли розовые тона — от ярких неоновых до пастельных и полупрозрачных, синие, а также серые, комбинированные с ярким оттенком.

Красота,
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