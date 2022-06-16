Названы способы остановить выпадение волос

По словам врача, наиболее распространенными причинами облысения являются генетика и возрастные изменения. Дефицит витаминов чаще всего играет второстепенную роль в появлении данной проблемы, считает эксперт. В то же время Романова предупредила россиян о необходимости включать в свой ежедневный рацион пищу, богатую необходимыми микроэлементами.

Помимо этого, специалистка отметила, что уходовые средства необходимо выбирать, ориентируясь на состояние волос. Так, для обладателей коротких прядей подойдет шампунь, подобранный с учетом типа кожи головы. При этом тем, кто носит длинные волосы, Романова порекомендовала включить в уход продукты с кондиционирующим действием, например, бальзамы, маски и несмываемые средства. Вдобавок трихолог объяснила, что на рост волос могут повлиять и домашние средства, такие как никотиновая кислота, а также специальные лосьоны и пенки, назначенные врачом.