Дизайн маникюра, удешевляющий внешний вид

Мастер ногтевого сервиса Меган Тернер назвала самые безвкусные тенденции в области дизайна маникюра. Своим комментарием она поделилась с изданием The Sun.
В числе удешевляющих внешний вид женщины вариантов оказались аэрография (нанесение рисунков специальным прибором с помощью трафарета) и duck shape (расширение пластины к краю ногтя). Кроме того, по словам эксперта, классический французский маникюр (френч) также потерял свою актуальность в 2022 году. Вместо него она рекомендует проводить более тонкую линию яркого цвета.
Среди прочего наклейки для ногтей специалистка рекомендует заменить сухоцветами, закрепив их прозрачным покрытием. В заключение Тернер посоветовала при наращивании отдавать предпочтение гелевым составам, избегая «неестественного» акрила.