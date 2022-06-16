Дизайн маникюра, удешевляющий внешний вид

В числе удешевляющих внешний вид женщины вариантов оказались аэрография (нанесение рисунков специальным прибором с помощью трафарета) и duck shape (расширение пластины к краю ногтя). Кроме того, по словам эксперта, классический французский маникюр (френч) также потерял свою актуальность в 2022 году. Вместо него она рекомендует проводить более тонкую линию яркого цвета.