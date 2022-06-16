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1 час назад

Названа ошибка клиентов перед походом в салон для педикюра

Lenta.ru

Автор книги «Наука о педикюре», мастер педикюра Роберт Спалдинг, назвал распространенные ошибки, которые совершают люди перед походом в салон красоты. Своим комментарием он поделился с изданием The Sun.

Названа ошибка клиентов перед походом в салон для педикюра
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам специалиста, клиентам не стоит брить ноги за два дня до услуги, чтобы избежать инфекций в области порезов. Кроме того, он настоятельно рекомендует не подготавливать ногти и ступни к визиту самостоятельно, так как это может затруднить работу мастера.

Спалдинг также отмечает, что по внешнему виду ступней может определить, сколько тот или иной человек проводит времени на ногах.

«Я определяю это по форме стопы. Чем большее давление оказывается на нее, тем более плоской, широкой и длинной она становится со временем»,

— поясняет он.

Красота,
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