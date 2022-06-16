Визажист объяснила, как хранить кисти для макияжа

В соцсетях рассказали, что нельзя держать кисти на туалетном столике. Об этом пишет The Sun.
Большинство девушек хранят кисти для макияжа на туалетном столике, чтобы они были под рукой при нанесении макияжа. Однако блогер и визажист Рифа объяснила, что так не следует делать, поскольку этот метод хранения приводит к появлению прыщей.
Причина кроется в пыли, которая оседает не только на мебели, но и на самих косметических средствах. Вместо этого она рекомендует использовать прозрачную коробку с крышкой и различными вертикальными отделениями, чтобы пыль не попадала на кисти для макияжа.
Отделения также помогут разделять чистые и грязные кисти для макияжа, во избежание других загрязнений. Рифа также рассказала, что подобная коробка – отличный предмет декора, который можно украсить и грамотно вписать в интерьер спальни или ванной. Для оформления можно использовать стикеры и другие аксессуары.