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2 часа назад

Визажист Рифа объяснила, как хранить кисти для макияжа, чтобы не появлялись прыщи

Газета.Ru

В соцсетях рассказали, что нельзя держать кисти на туалетном столике. Об этом пишет The Sun.

Визажист объяснила, как хранить кисти для макияжа
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Большинство девушек хранят кисти для макияжа на туалетном столике, чтобы они были под рукой при нанесении макияжа. Однако блогер и визажист Рифа объяснила, что так не следует делать, поскольку этот метод хранения приводит к появлению прыщей.

Причина кроется в пыли, которая оседает не только на мебели, но и на самих косметических средствах. Вместо этого она рекомендует использовать прозрачную коробку с крышкой и различными вертикальными отделениями, чтобы пыль не попадала на кисти для макияжа.

Отделения также помогут разделять чистые и грязные кисти для макияжа, во избежание других загрязнений. Рифа также рассказала, что подобная коробка – отличный предмет декора, который можно украсить и грамотно вписать в интерьер спальни или ванной. Для оформления можно использовать стикеры и другие аксессуары.

Красота,
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