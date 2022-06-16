Визажист объяснила, как хранить кисти для макияжа

В соцсетях рассказали, что нельзя держать кисти на туалетном столике. Об этом пишет The Sun.

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Большинство девушек хранят кисти для макияжа на туалетном столике, чтобы они были под рукой при нанесении макияжа. Однако блогер и визажист Рифа объяснила, что так не следует делать, поскольку этот метод хранения приводит к появлению прыщей.

Причина кроется в пыли, которая оседает не только на мебели, но и на самих косметических средствах. Вместо этого она рекомендует использовать прозрачную коробку с крышкой и различными вертикальными отделениями, чтобы пыль не попадала на кисти для макияжа.