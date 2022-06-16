Один цвет волос стал модным трендом благодаря знаменитостям

По словам редакторов, данное окрашивание в последние месяцы стало одним из самых трендовых у моделей, певиц, актрис и других инфлюэнсеров. При этом модными в текущем сезоне оказались не только яркие оттенки указанного цвета, но и пастельные тона, а также розовое мелирование.