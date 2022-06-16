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2 часа назад

Один цвет волос стал модным трендом благодаря знаменитостям

Lenta.ru

Волосы розового цвета стали актуальными благодаря их популяризации различными знаменитостями. Соответствующую информацию публикует британская версия журнала Glamour.

Один цвет волос стал модным трендом благодаря знаменитостям
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам редакторов, данное окрашивание в последние месяцы стало одним из самых трендовых у моделей, певиц, актрис и других инфлюэнсеров. При этом модными в текущем сезоне оказались не только яркие оттенки указанного цвета, но и пастельные тона, а также розовое мелирование.

Так, например, рэперша Lizzo в середине июня поделилась селфи, на котором продемонстрировала подобную прическу. Помимо нее, к данному тренду присоединились телезвезда Пэрис Хилтон, теннисистка Наоми Осака и супермодель Кайя Гербер. Кроме того, снимки с новым имиджем опубликовали поп-исполнительницы Шакира и Леди Гага.

Красота,Кайя Гербер,Шакира,Пэрис Хилтон,Стефани Джерманотта,
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