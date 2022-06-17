Блогерша с целлюлитом поделилась фото в бикини

Австралийская блогерша и активистка бодипозитива Ариэлла Нисса опубликовала фотографии в бикини, на которых показала свою полную фигуру и целлюлит. Соответствующие снимки и комментарии появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

На необработанных снимках инфлюэнсер позирует в откровенном купальнике, демонстрируя свои пышные формы и несовершенства кожи на ягодицах и бедрах. «Суровый солнечный свет во время съемки нравится мне больше всего, потому что он подчеркивает все мои красивые неровности», — высказалась она в подписи к посту.