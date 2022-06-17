Косметолог рассказала о правилах красивого загара

Врач-косметолог Зайнаб Мирзоева раскрыла в беседе с "Лентой.ру" секреты красивого загара. По словам эксперта, нужно следовать простым правилам, чтобы получить красивый тон кожи без вреда для здоровья.

Первое правило – всегда нужно использовать крем, защищающий от солнца. Мирзоева посоветовала выбирать средства, которые дают степень защиты 40, и по мере приобретения оттенка кожи можно переходить на солнцезащитный фактор поменьше.

"Чтобы коже было проще накапливать меланин, стоит тщательно очистить ее от загрязнений и омертвевших клеток, используя скраб для тела",

Косметолог также сделала акцент на том, что время пребывания на солнце нужно увеличивать постепенно: в первый день рекомендуется не более 20–30 минут, а затем с каждым днем прибавлять 5–10 минут, резюмировала она.