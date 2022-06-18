Косметолог рассказала о правилах красивого загара

О том, каким правилам нужно следовать, чтобы получить красивый и здоровый загар, рассказала косметолог Зайнаб Мирзоева, сообщает «Лента.ру».

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По словам специалиста, на солнце следует использовать защитный крем от ультрафиолетовых лучей UVB-типа. Важно иметь под рукой средства со степенью защиты 40, после этого по мере приобретения оттенка кожи можно переходить на солнцезащитный фактор поменьше и так постепенно перейти на SPF-10.

Кроме того, кожа уже должна быть подготовлена к загару. Чтобы она проще накапливала меланин, нужно тщательно очистить ее от загрязнений. Для этого применяется скраб для тела, добавила Мирзоева.

Также очень важно увлажнять кожу. По словам косметолога, для этого подойдут молочко для тела или увлажняющие крема. Увеличивать продолжительность солнечных ванн следует постепенно, подчеркнула Мирзоева.

«В первый день рекомендуется проводить на солнце не более 20 – 30 минут, а затем с каждым днем увеличивать время пребывания на 5 – 10 минут»,

– указала эксперт.

При этом обладателям белой кожи рекомендуется загорать с особой осторожностью, так как риск получить ожог очень велик, предупредила косметолог.

Не стоит забывать и о времени, которое наиболее подходит для загара. Самые опасные часы – с 11 до 16. Самым безопасным временем для солнечных ванн являются утренние и вечерние часы. Также человек должен следить за водным балансом и пить достаточное количество жидкости. Это предотвратит сухость кожи.