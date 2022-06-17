Врач объяснила россиянкам вред гель-лака для ногтей

Врач-дерматолог, косметолог, кандидат медицинских наук Анна Карпова назвала россиянкам вредные привычки, которые ухудшают состояние ногтей. В интервью для «Доктор Питер» она объяснила, какой вред гель-лак наносит ногтевой пластине, а также перечислила ряд полезных советов для здоровья ногтей.

Дерматолог отмечает, что ногти выполняют не только эстетическую, но и защитную функцию, поэтому по их внешнему виду можно многое понять про организм человека. Так, по словам Карповой, некоторые безобидные привычки серьезно усугубляют состояние ногтевой пластины.

Первая из них — грызть ногти. «Опасно это не только тем, что может нарушить процесс роста ногтя, но и стать причиной травмы кожи вокруг него, что приводит к развитию воспаления, присоединения грибковой инфекции», — предупредила врач. Привычка делать домашний маникюр, обрезая кутикулу нестерильными подручными средствами, по словам Карповой, может привести к панарицию — острому воспалению, поражающему кожу пальцев рук и ног и отличающемуся острым течением — болью, нагноением, отеком и покраснением.

Кроме того, уборка без использования перчаток, по мнению дерматолога, приводит к ломкости ногтей и сухости кожи рук: «Жесткие ПАВ, которые присутствуют в моющих средствах, обезжиривают роговой слой кожи и ногтевых пластин. Поэтому желательно пользоваться перчатками во время уборки».