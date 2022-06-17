Раскрыта правильная техника бритья разных участков тела

Модный редактор раскрыла правильную технику бритья волос на различных участках тела. Соответствующий материал опубликован на портале The Every Girl.

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Журналистка Бет Джиллет составила список рекомендаций, которые позволяют удалить нежелательную растительность с кожи на долгий срок без негативных последствий. В первую очередь она посоветовала применять для бритья коленей и лодыжек мужской станок, так как он более маневренный и острый в сравнении с женским инструментом.

В то же время для зоны бикини лучше использовать щадящую бритву или эпилятор, чтобы не травмировать чувствительную кожу, считает эксперт. Кроме того, по ее словам, нельзя выбирать мыло вместо пены для бритья, поскольку данное средство сушит кожу, что вызывает раздражение. «Гораздо лучше с этим справится крем или масло для тела», — уточнила она.

Автор подборки также заявила, что важно отшелушивать кожу с помощью скраба, чтобы подготовить ее к последующему бритью. При этом выполнять процедуру лучше после душа, так как горячая вода при купании раскрывает поры, что позволяет лезвию удалять волосы как можно ближе к корню.

«Начинайте сбривать волосы по линии их роста, а затем наоборот, чтобы избежать появление вросших волос. Движения должны быть короткими, так вы точно удалите всю растительность, не травмируя кожу. И последнее — обязательно обеззараживайте бритвы — в горячей воде или специальных растворах», — высказалась Джиллет в заключение.