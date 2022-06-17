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45 минут назад

Журналистка перечислила пять лучших причесок для квадратной формы лица

Lenta.ru

Модный редактор Хейли Буш перечислила пять причесок, которые подходят обладательницам квадратной формы лица. Соответствующий материал появился на сайте The Every Girl.

Перечислены 5 лучших причесок для квадратной формы лица
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Журналистка включила в список боб длиной до плеч, который, по ее мнению, наилучшим образом выделяет черты лица. «Особенно хорошо выглядит многослойный боб», — подтвердил ее слова звездный парикмахер Эндрю Фицсаймонс, который работал с Беллой Хадид, Мадонной, Ким Кардашьян, Кайли Дженнер, Меган Фокс и другими знаменитостями.

Помимо этого, в подборку вошла объемная и нарочито небрежная стрижка шэг, которая получила название от английского слова shaggy («лохматый»): такую прическу, например, выбрала американская актриса Зендая. Девушкам с квадратной формой лица также стоит выбирать косую челку, которая визуально сократит высоту лба.

Кроме того, по словам Буш, читательницам с такой внешностью следует присмотреться к кудрявой пикси и длинным многослойным стрижкам. «Длинные слои помогают смягчить квадратное, угловатое лицо и придают больше объема прическе!» — высказался в заключение Фицсаймонс.

Красота,Белла Хадид,Мадонна,Меган Фокс,КИМ КАРДАШЬЯН,
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