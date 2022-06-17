Перечислены 5 лучших причесок для квадратной формы лица

Модный редактор Хейли Буш перечислила пять причесок, которые подходят обладательницам квадратной формы лица. Соответствующий материал появился на сайте The Every Girl.

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Журналистка включила в список боб длиной до плеч, который, по ее мнению, наилучшим образом выделяет черты лица. «Особенно хорошо выглядит многослойный боб», — подтвердил ее слова звездный парикмахер Эндрю Фицсаймонс, который работал с Беллой Хадид, Мадонной, Ким Кардашьян, Кайли Дженнер, Меган Фокс и другими знаменитостями.

Помимо этого, в подборку вошла объемная и нарочито небрежная стрижка шэг, которая получила название от английского слова shaggy («лохматый»): такую прическу, например, выбрала американская актриса Зендая. Девушкам с квадратной формой лица также стоит выбирать косую челку, которая визуально сократит высоту лба.