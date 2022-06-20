Пластический хирург заявил о резко выросшем спросе на ряд операций

О резко выросшем запросе на некоторые виды пластических операций в период кризиса рассказал «Мосленте» пластический хирург, главный врач клиники Art Plastic, доктор медицинских наук Тигран Алексанян . По его словам, пациенты торопятся с операциями из-за боязни потери доходов и дефицита расходных материалов.

Серьезных изменений в запросах, однако, он не ожидает. «Эстетическая медицина мало подвержена трендам и быстрому изменению, для большинства операций требуется в первую очередь профессионализм и опыт хирурга, а они никуда не денутся», — заявил он. «Вечными» операциями, которые будут популярны всегда, Алексанян назвал ринопластику, маммопластику, подтяжку лица, блефаропластику и липосакцию.