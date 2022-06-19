Что случилось с «девушкой за доллар в минуту»

В детстве она была прикована к постели, в молодости стала суперзвездой модной индустрии, а в зрелости — официанткой. Подробности — в статье «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма «Забавная мордашка» Кадр из фильма «Забавная мордашка»

Дороти Вирджиния Маргарет Джуба родилась 11 декабря 1927 года в Нью-Йорке. У ее отца были польские корни, а у матери ирландские. В десять лет прелестная девочка заболела ревматизмом и на восемь лет оказалась пленницей собственной кровати. Она училась дома и общалась с учителями по телефону. Впоследствии недостаток образования будет сказываться всю жизнь.

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В 18 лет девушка выздоровела и пошла работать продавщицей в кондитерскую — мечтать о колледже было бессмысленно. Первая попытка завоевать мир моды провалилась, а из модельного агентства Пауэрса ее выгнали. В 1948 году она вышла замуж за банковского работника Джека Голдена. Однако буквально на улице ее заметил редактор Vogue и пригласил на съемку. Ее тут же представили влиятельной Эйлин Форд, хозяйке популярного модельного агентства, а на следующий день темноволосая красотка уже позировала самому Ирвингу Пенну, легендарному фотографу эпохи. Тогда же она стала использовать псевдоним, который придумала еще в детстве — Довима, от первых букв каждого из трех своих имен. Кстати, она была первой супермоделью, которая использовала только имя.

Довима много и плодотворно работала с фотографом Ричардом Аведоном, который сделал из нее настоящую модную легенду. На снимках она была воплощением изящества, шика и аристократизма, а в жизни наивной и трудолюбивой девчонкой, которая была готова работать в любых условиях. Ей приходилось переодеваться в телефонной будке, в такси или просто в зарослях, если съемки проходили вне студии. Довима никогда не жаловалась и умела за несколько минут перевоплотиться в любой образ.

Edgar de Evia

Элегантная Довима была обладательницей самой тонкой талии своей эпохи, которую удачно подчеркивали наряды Кристиана Диора — она была его любимой моделью. Впрочем, утонченная красотка не раз поражала окружающих своим простодушием и даже глупостью. Например, когда она приехала в Египет на съемки, то искренне удивилась, узнав, что находится в Африке. В чемодане она повсюду таскала с собой комиксы — это были ее любимые книги.

Ее первый муж частенько оказывался без работы и жил за счет знаменитой жены. Чтобы обеспечивать семью, Довима подняла ставку и стала самой дорогой моделью эпохи, получая шестьдесят долларов в час. Поэтому фотографы и модные критики прозвали ее «девушка за доллар в минуту». Но в конце концов Довима развелась с Голденом и вышла замуж за Алана Мюррея, чиновника службы иммиграции. В 1958 году она родила дочь Эллисон.

Модель пыталась реализовать себя за пределами модной индустрии и покорить Голливуд. Она даже снялась в комедии «Забавная мордашка» вместе с Одри Хепберн, но поняла, что ее изысканности недостаточно для того, чтобы стать звездой экрана. Поэтому Довима стала брать уроки актерского мастерства в студии Ли Страсберга.

Кадр из фильма «Забавная мордашка»

Под влиянием второго мужа модель повысила свой гонорар до 75 долларов в час, и начала терять заказы. Как и в случае с Голденом, Довима отдавал заработанные деньги мужу. В 1960 году они все же развелись, причем Мюррей отсудил единоличную опеку над дочкой, после того как обвинил бывшую жену в похищении девочки. А Довима просто взяла ее с собой, когда решила переехать в Лос-Анджелес. Так модель потеряла дочь. В 1962 году самая изящная манекенщица эпохи ушла из модельной индустрии, ей было 35 лет.

Она решила доказать, что может быть столь же успешной не только на обложках журналов. Довима выступала на Бродвее в шоу «Седмен и сын», но театральные подмостки ей не покорились. Провалились и все попытки покорить Голливуд, несмотря на занятия актерским мастерством. Для старлетки она была слишком зрелой.

Кадр из фильма «Забавная мордашка»

Некоторое время она сотрудничала с агентством Wilhelmina Models как консультант, а потом открыла собственное модельное агентство на деньги бизнесмена Берни Корнфилда. Но и тут Довиму ждала неудача. От собственного дела пришлось отказаться, когда у спонсора возникли проблемы с законом. Так что однажды королева стиля стала обычной продавщицей в магазине одежды. Довима не умела копить деньги, так что несмотря на фантастические по меркам времени гонорары, у нее ничего не было.

В 1974 году Довима уехала жить во Флориду, где устроилась работать официанткой. В ресторане она встретила своего третьего мужа — бармена Веста Холлингворта. Брак был счастливым, но в 1986 году Холлингворт скончался от рака. Бывшая супермодель тяжело переживала утрату. Позже уже самой Довиме поставили неутешительный диагноз — рак груди. После мастэктомии она замкнулась и стала много пить.