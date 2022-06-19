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2 часа назад

Эксперты рассказали о пользе арбуза для здоровья кожи

Родной город

Арбуз обеспечивает увлажнение кожи и придает ей более сияющий, яркий вид.

Эксперты рассказали о пользе арбуза для здоровья кожи
Фото: Родной городРодной город

В летнюю жару арбуз считается лучшим продуктом для утоления жажды и насыщения. Однако слишком налегать на ягоду не стоит. По словам экспертов, от избыточного употребления арбуза могут возникнуть отеки и проблемы со стулом. Но наряду с этим большое количество магния и калия, содержащихся в нем, помогает стабилизировать нормальное кровяное давление. Кроме того, антикоагулянтные свойства арбуза помогают предотвратить такие заболевания, как инсульт и тромбоз, передает издание Kadinvekadin.

Одним из преимуществ ягоды является также укрепление памяти. Вещества, содержащиеся в арбузе, помогают решить проблемы с концентрацией внимания. Арбузный сок заряжает энергией и способен восстановить мышцы после физических тренировок. Неоценимую пользу арбуз несет и для красоты, в частности для кожи. Этот продукт снабжает ее влагой и придает более сияющий, яркий вид. Арбуз также может играть важную роль в здоровье волос. Помимо регенерации клеток кожи, он укрепляет волосяные фолликулы и предотвращает выпадение волос. Из арбуза можно приготовить разные косметические средства.

Специалисты рекомендуют изготовить маску из арбуза и авокадо в домашних условиях. Для этого нужно смешать пюре из 1 ломтика авокадо и арбуза и нанести на кожу. Данную смесь надо продержать 5 минут и смыть прохладной водой. Такая маска может помочь в разглаживании морщин.

При помощи арбуза можно сделать эффективный пилинг для лица. Чтобы приготовить нужный состав, необходимо измельчить арбуз до пюреобразного состояния и смешать с 1 столовой ложкой сахарной пудры. Кашицу следует нанести на лицо, выдержать 5 минут и умыться холодной водой. Такую косметическую процедуру можно делать не чаще 1 раза в неделю.

Материал носит информационный характер и не заменяет консультацию специалиста.

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