Пенки, гели, пудры, лосьоны: гид по средствам для умывания

WomanHit.ru собрал рекомендации косметологов и рассказывает, какие бывают средства для очищения кожи

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Думается, не надо объяснять: даже если вы потратили несколько тысяч на какой-нибудь новый революционный крем для лица, средство не будет действовать без грамотного очищения кожи. Однако на рынке такое количество разных средств — пенки, гели, пудры — что впору запутаться. Что выбрать? Какое из них подходит именно вам? Попробуем разобраться.

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МИЦЕЛЛЯРНЫЕ СРЕДСТВА

Мицеллярная вода, без преувеличения, главный хит последних лет. Изначально мицеллярные растворы использовали исключительно для ухода за младенцами и лечения кожных заболеваний (экземы, псориаза, акне). Но потом на эти продукты внимательно посмотрели представители бьюти-индустрии, доработали формулы и — вуаля! — представили миру отличное средство для очищения кожи и удаления макияжа. Считается, что первая мицеллярная вода появилась в лаборатории Bioderma в 1995 году.

Ценность очищения мицеллярной водой — в его деликатности. Загрязнения и макияж удаляются за один прием, при этом защитный барьер кожи не повреждается. По сути — это очищение два в одном. За один прием можно и очистить кожу, и смыть макияж.

Сегодня мицеллярки есть в арсенале практически любого бренда. Но в лидерах, как можно догадаться, все равно Bioderma. Сегодня по всему миру каждую секунду продается одна бутылка Sensibio H2O. Но специалисты Bioderma продолжают экспериментировать. Двухфазное мицеллярное средство для очищения глаз и губ Sensibio H2O — это не только средство для очищения, но и уход, с успокаивающим и укрепляющим. В его составе — ингредиенты, которые смягчают, увлажняют и укрепляют кожу и ресницы. А также — все необходимое для того, чтобы снятие макияжа делало вашу кожу еще прекраснее. За это стоит поблагодарить провитамин B5, который заботится и о вашей коже, и о ваших ресницах. Этот активный ингредиент, также известный как пантенол, укрепляет ресницы и делает их более густыми, при этом усиливает защитный барьер вашей кожи. Кроме того, сахара, называемые фруктоолигосахаридами (ФОС), сочетают фруктозу и глюкозу для борьбы с воспалением и успокаивают кожу этих уязвимых областей. Другие сахара и экстракт морских водорослей ламинарии составляют

наш запатентованный комплекс D. A. F., который увлажняет кожу и повышает ее порог переносимости.

ПУДРЫ ДЛЯ УМЫВАНИЯ

Энзимная, или ферментная, пудра — сравнительно новый продукт на косметологическом рынке. Они пришли к нам с Востока и получили изрядное количество поклонников. Преимущества таких пудры перед другими очищающими средствами, подчеркивают косметологи, — в отсутствии мыльной основы. Ведь, как известно, частое использование поверхностно-активных веществ (ПАВ) может привести проблемам с кожей. В случае с энзимной (ферментной) пудрой таких последствий можно не опасаться.

Очищающая ферментная пудра от BABOR

Эта пудра — настоящий хит бренда. В чем такой успех средства? Покупая один этот симпатичный флакон, вы получаете сразу двойной эффект: очищение плюс ферментный пилинг. Причем использовать пудру можно, например, курсом — в рамках одной недели в качестве ежедневного очищающего средства. В этом случае лучше применять ее по утрам, а вечером выбрать другой продукт, то же гидрофильное масло, еще один бестселлер BABOR. Применение ферментной пудры курсом будет особенно полезно для кожи, склонной к неровностям, высыпаниям или пигментации. Сразу предупреждаем: если вы — обладательница чувствительной кожи, вам это средство лучше не применять. А вот легкий купероз не является противопоказанием. Если же купероз сильно выражен, необходимо избегать попадания пудры на такие участки кожи. Второй применения пудры — в качестве нежного пилинга, тогда используйте средство 1–2 раза в неделю.

Ну и, собственно, про способ использования. Насыпьте необходимое количество пудры на ладонь и просто вспеньте с водой — до получения консистенции мусса. Тщательно распределите по лицу, шее и декольте. Смойте обильным количеством воды.

ОЧИЩАЮЩИЕ ПЕНКИ

Нежные пенки давно и заслуженно занимают лидерские позиции среди очищающих средств. Ведь они подходят обладательницам любого типа кожи, особенно — возрастной. А еще — просто приятные в использовании. Легкое облачко будто обволакивает кожу, параллельно растворяя грязь, но не лишая кожные покровы влаги. Причем с помощью пенки вы можете удалять даже макияж (кроме водостойких туши, помады и подводки).

Если у вас сухая кожа, то использовать пенку лучше один раз в день — например, вечером, а утром заменить на мицеллярную воду. Обладательницам жирной кожи можно применять пенки и утром, и вечером.

Когда вы наносите пенку на лицо, просто распределите ее кончиками пальцев по всему лицу. Или же, следуя азиатским правилам очищения, нанесите пенку с помощью щеточки/спонжа по массажным линиям и смойте.

Очищающая пенка от Dr.Kalashnikova

Эта пенка, разработанная дерматологом и хирургом доктором Натальей Калашниковой, сбалансирована по pH, чтобы обеспечить оптимальные результаты для чувствительной, склонной к акне кожи или для поврежденной кожи после лазерных и хирургических процедур. Основной ингредиент — ниацинамид, водорастворимый витамин группы В (также встречается под названиями никотинамид или витамин В3). Это — жизненно важный элемент для всего организма, и для кожи в частности, он помогает избавляться от морщин, пигментации, прыщей. Также среди ингредиентов — молочная, или лактановая, кислота (Lactic acid) — это альфа-гидрокислота (АНА), родственная коже и входящая в состав ее водно-липидного слоя. Она обладает выраженным увлажняющим эффектом, поэтому после умывания вы не чувствуете стянутости кожи.

ГЕЛИ ДЛЯ УМЫВАНИЯ

Как уже понятно из названия, эти очищающие средства имеют гелеобразную консистенцию, порой напоминающую желе. Именно из-за этой конссистенции они требуют более тщательного смывания, чем те же пенки.

В составе гелей достаточно большое количество ПАВ (поверхностно-активных веществ), примерно 20 процентов. Поэтому они так глубоко очищают кожу, регулируя в то же время работу сальных желез. Многие гели благодаря своему составу параллельно ухаживают за кожей.

Антивозрастной мягкий гель для умывания лица с витамином С от VERIFIQUE