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22 минуты назад

Губы блогерши увеличились в четыре раза после посещения косметолога

Lenta.ru

Блогерша Чарис Эванс увеличила губы и пожалела об этом. Ее историю приводит издание The Sun.

Губы блогерши увеличились в четыре раза после посещения косметолога
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам 22-летней девушки, спустя несколько часов после того, как она впервые вколола один миллилитр филлера, ее губы распухли и увеличились в четыре раза. Впоследствии доктор прописал ей антигистаминные препараты и порекомендовал носить маску, чтобы скрыть отек.

Эванс утверждает, что опухоль прошла уже через неделю. Однако она до сих пор вынуждена избегать любую острую пищу, например, карри, поскольку при ее потреблении симптомы возвращаются, сопровождаясь «стреляющими» болями.

«Я была похожа на надутую куклу. Рыбьи губы, будто я с кем-то подралась. Было больно, и мне казалось, что они лопаются», — делится героиня материала.

Юзерша заявила, что больше никогда не прибегнет к подобной процедуре и не позволит своим детям проходить ее.

«Иногда ты не предполагаешь, какой вред наносишь своему лицу. Если б я знала, что это такое, никогда бы не делала этого. Я увеличила губы, потому что в то время это было трендом, но последствия того не стоили», — заключила она.

Красота,
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