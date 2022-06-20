7 секретов красоты Мэрилин Монро

Знаменитая блондинка на долгие десятилетия стала настоящим секс-символом и образцом женственности.

Мэрилин Монро не считала, что обладает идеальной внешностью, комплексовала из-за невысокого роста, но публика обожала ее, а мужчины считали самой привлекательной женщиной своего времени. Для многих актриса до сих пор остается образцом привлекательности и женственности, хотя в ее секретах красоты не было ничего сложного.

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А некоторые из приемов, которыми пользовалась Мэрилин сейчас выглядят довольно спорными.

Горячий компресс вечером и кубик льда по утрам

Чистую кожу Мэрилин считала своей визитной карточкой и была уверена, что легкий румянец на белоснежном лице делает ее моложе. Поэтому актриса поддерживала тонус контрастным умыванием. Вечером перед сном она опускала лицо в миску с горячей водой, иногда использовала отвар ромашки, а по утрам протирала кожу кубиком льда, заставляя кровь прилить к щекам.

Частые умывания

Монро, по воспоминаниям ее визажиста, очень боялась, что на ее фарфоровой коже появятся акне и высыпания. Она считали, что грим и постоянная работа под софитами могут спровоцировать несовершенства, поэтому умывалась по 10—15 раз в день.

Сотрудники съемочных площадок рассказывали, что эта привычка сводила с ума гримеров, ведь им приходилось заново выполнять макияж дивы.

Сон превыше всего

Дива была уверена, что полноценный отдых — главный залог молодости и красоты. С ней согласны и современные косметологи. При этом спать долго Мэрилин не могла из-за насыщенного графика съемок, но старалась за пять-шесть часов полностью восстановиться.

Звезда отдыхала на очень широкой кровати с множеством подушек и легким пуховым одеялом, а спать отправлялась совершенно обнаженной. Монро ненавидела пижамы и сорочки и считала, что ночь — время, когда ее тело может полностью расслабиться, а кожа дышать без одежды.

Кроме того, сон голышом, по словам Монро, пробуждал чувственность и сексуальность.

Вазелин на веки

Увлажнение тонкой кожи вокруг глаз сейчас — необходимая и всеми используемая процедура, но Мэрилин была настоящим первопроходцем. Правда, вместо крема она использовала вазелин. Вряд ли такой прием оценили бы современные косметологи, но обладательница сухой кожи была в восторге от мгновенного эффекта увлажнения.

Перед съемками Монро наносила на веки капельку кокосового масла, чтобы заставить глаза влажно блестеть. Этот прием используют и сейчас, но вместо масла наносят на глаза специальные глянцевые средства.

Никакого загара

Моду на золотистый загар Монро не признавала: ей нравилось сочетание белоснежной кожи и платиновых локонов, поэтому на солнце она не появлялась без шляпки, а перед выходом из дома наносила сразу несколько средств против загара.

Немного спорта

Мэрилин не любила физические упражнения, но очень боялась, что ее грудь потеряет форму, поэтому каждое утро она выполняла один и тот же комплекс упражнений: звезда брала пятикилограммовые гантели и разводила руки под разным углом, укрепляя мышцы. Иногда, преодолевая лень, Монро отправлялась на пробежку, но уделяла ей не больше 15 минут.

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