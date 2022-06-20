7 секретов красоты Мэрилин Монро

Знаменитая блондинка на долгие десятилетия стала настоящим секс-символом и образцом женственности.
Мэрилин Монро не считала, что обладает идеальной внешностью, комплексовала из-за невысокого роста, но публика обожала ее, а мужчины считали самой привлекательной женщиной своего времени. Для многих актриса до сих пор остается образцом привлекательности и женственности, хотя в ее секретах красоты не было ничего сложного.
А некоторые из приемов, которыми пользовалась Мэрилин сейчас выглядят довольно спорными.
Чистую кожу Мэрилин считала своей визитной карточкой и была уверена, что легкий румянец на белоснежном лице делает ее моложе. Поэтому актриса поддерживала тонус контрастным умыванием. Вечером перед сном она опускала лицо в миску с горячей водой, иногда использовала отвар ромашки, а по утрам протирала кожу кубиком льда, заставляя кровь прилить к щекам.
Монро, по воспоминаниям ее визажиста, очень боялась, что на ее фарфоровой коже появятся акне и высыпания. Она считали, что грим и постоянная работа под софитами могут спровоцировать несовершенства, поэтому умывалась по 10—15 раз в день.
Сотрудники съемочных площадок рассказывали, что эта привычка сводила с ума гримеров, ведь им приходилось заново выполнять макияж дивы.
Дива была уверена, что полноценный отдых — главный залог молодости и красоты. С ней согласны и современные косметологи. При этом спать долго Мэрилин не могла из-за насыщенного графика съемок, но старалась за пять-шесть часов полностью восстановиться.
Звезда отдыхала на очень широкой кровати с множеством подушек и легким пуховым одеялом, а спать отправлялась совершенно обнаженной. Монро ненавидела пижамы и сорочки и считала, что ночь — время, когда ее тело может полностью расслабиться, а кожа дышать без одежды.
Кроме того, сон голышом, по словам Монро, пробуждал чувственность и сексуальность.
Увлажнение тонкой кожи вокруг глаз сейчас — необходимая и всеми используемая процедура, но Мэрилин была настоящим первопроходцем. Правда, вместо крема она использовала вазелин. Вряд ли такой прием оценили бы современные косметологи, но обладательница сухой кожи была в восторге от мгновенного эффекта увлажнения.
Перед съемками Монро наносила на веки капельку кокосового масла, чтобы заставить глаза влажно блестеть. Этот прием используют и сейчас, но вместо масла наносят на глаза специальные глянцевые средства.
Моду на золотистый загар Монро не признавала: ей нравилось сочетание белоснежной кожи и платиновых локонов, поэтому на солнце она не появлялась без шляпки, а перед выходом из дома наносила сразу несколько средств против загара.
Мэрилин не любила физические упражнения, но очень боялась, что ее грудь потеряет форму, поэтому каждое утро она выполняла один и тот же комплекс упражнений: звезда брала пятикилограммовые гантели и разводила руки под разным углом, укрепляя мышцы. Иногда, преодолевая лень, Монро отправлялась на пробежку, но уделяла ей не больше 15 минут.
Сексуальный изгиб бровей — придумка самой актрисы, ей казалось, что чуть вздернутые брови делают ее лоб менее широким и добавляют образу томности. А чтобы взгляд был еще выразительнее, блондинка разрезала накладные реснички и наклеивала их лишь во внешние уголки. Так глаза Мэрилин казались слегка прищуренными и хитрыми.