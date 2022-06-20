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36 минут назад

Названы 5 лучших продуктов для защиты кожи от солнечных лучей

Inc-News

Защищать кожу от ультрафиолета лучше, конечно, с помощью кремов или закрытой одежды.

Названы 5 лучших продуктов для защиты кожи от солнца
Фото:  Inc-News Inc-News

Некоторым людям приходится проводит на солнце длительное время. От попадания большого объема ультрафиолета, кожа может начать стареть.По словам диетолога Лиза Афинской, помимо традиционных методов защиты, беречь кожу можно и с помощью еды.

В пятерку таких продуктов специалист вносит помидоры, морковь, болгарский перец, арбузы и грейпфруты. Каждый из перечисленных продуктов содержит в себе мощный антиоксидант ликопин, помогающий сохранять молодость кожи и снижающий риск онкологии.

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