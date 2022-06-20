Названы 5 лучших продуктов для защиты кожи от солнца

Защищать кожу от ультрафиолета лучше, конечно, с помощью кремов или закрытой одежды.

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Некоторым людям приходится проводит на солнце длительное время. От попадания большого объема ультрафиолета, кожа может начать стареть.По словам диетолога Лиза Афинской, помимо традиционных методов защиты, беречь кожу можно и с помощью еды.