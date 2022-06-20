Названы 5 лучших продуктов для защиты кожи от солнца

Защищать кожу от ультрафиолета лучше, конечно, с помощью кремов или закрытой одежды.
Некоторым людям приходится проводит на солнце длительное время. От попадания большого объема ультрафиолета, кожа может начать стареть.По словам диетолога Лиза Афинской, помимо традиционных методов защиты, беречь кожу можно и с помощью еды.
В пятерку таких продуктов специалист вносит помидоры, морковь, болгарский перец, арбузы и грейпфруты. Каждый из перечисленных продуктов содержит в себе мощный антиоксидант ликопин, помогающий сохранять молодость кожи и снижающий риск онкологии.