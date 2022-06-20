Косметолог раскрыл опасность ботокса в молодом возрасте

Британский косметолог раскрыл опасность ботокса для молодых девушек. Мнением на эту тему он поделился в ролике на своей странице в TikTok .

Пользователь сети, известный на платформе под псевдонимом Доктор Рош, рассказал, что инъекции ботокса могут иметь обратный эффект в случае использования в слишком молодом возрасте. По его словам, частое проведение данной процедуры вызывает появление вмятин на лбу.

На размещенных кадрах доктор показал негативные последствия введения ботокса на лице одной из пациенток. «Девушка делала уколы слишком часто, поэтому ее кожа потеряла эластичность. Вследствие этого и образовалась впадина», — заявил он. По словам врача, посетительница отказалась от инъекций на пять месяцев, однако так и не смогла исправить внешность, поскольку мышцы на ее лбу уже атрофировались.