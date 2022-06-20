Дерматолог предупредил об опасности умывания водой из-под крана

Бывший генеральный директор французского косметического бренда премиум-класса By Terry Марион Ассуид предупредила об опасности умывания водой из-под крана. Ее комментарий публикует издание The Sun.

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По словам эксперта, для очищения лица лучше использовать мицеллярную воду, избегая контакта кожи с проточной водой.

«Вода из-под крана имеет богатый минеральный состав, содержащий тяжелые металлы, такие как железо, медь, цинк и никель, которые могут привести к покраснению и раздражению кожи»,

— дополняет ее слова дерматолог из Нью-Йорка Джули Руссак.

Кроме того, такая вода может содержать хлор, который сушит кожу и нарушает ее естественный барьер, что в последствии приводит к ее преждевременному старению и появлению морщин, заявляет эксперт. В числе прочих рекомендаций Ассуид выделяет важность применения ночных питательных масок. Вдобавок важно подбирать косметику с натуральным составом без химических примесей, поясняет она.

«Ваша кожа — самый большой орган в вашем теле и требует постоянного ухода и внимания. Заботьтесь о ней так же, как вы заботитесь о своем теле, питая его витаминами и полезными веществами»,

— заключает специалистка.