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2 часа назад

Косметолог рассказала, как избавиться от расширенных пор

Medical Note

Расширенные поры встречаются у многих людей вне зависимости от возраста. Это одна из самых распространенных проблем в косметологии, рассказала в беседе с «АиФ» врач-косметолог Зайнаб Мирзоева.

Косметолог рассказала, как избавиться от расширенных пор
Фото: Medical NoteMedical Note

По словам специалиста, основными причинами расширения пор являются неправильный домашний уход, загар, курение, гормональный дисбаланс, возраст, а также использование большого количества декоративной косметики.

Для сужения пор используются специальные процедуры. Например, чистка лица и химический пилинг. Сначала кожу очищают от загрязнений, а затем наносят на нее пилинг с кислотами.

Лазерное омоложение позволяет улучшить тонус кожи, уменьшить жирность, простимулировать выработку коллагена.

Еще одним эффективным методом является лазерная шлифовка кожи. Сужение пор будет заметно уже после первой процедуры.

Улучшить качество кожи и сузить поры также помогут мезотерапия и коллагенотерапия.

«Ну и конечно, для закрепления результата желательно подобрать правильный домашний уход и не забывать про солнцезащитные кремы», — подчеркнула Зайнаб Мерзоева.

Источник: АиФ

Красота,
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