Как снять наращенные ресницы в домашних условиях: безопасные и эффективные способы

Наращивание ресниц — одна из популярнейших процедур. Это быстро, недорого, а эффект заметен моментально. Вариантов наращивания существует великое множество, но иногда бывает так, что результат не оправдал ожидания или нужно записываться на коррекцию, а времени на это нет ни у вас, ни у мастера. Что делать? Конечно же, вернуть все как было. «Рамблер» выяснил, как можно снять наращенные ресницы самостоятельно без вреда для глаз.

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Лучший способ

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Идеальный вариант — записаться к тому же мастеру, который делал наращивание, если вам понравилось, как он работает, и вы ему доверяете, или же к любому другому. Важно, чтобы человек был профессионалом своего дела.

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Но может случиться так, что возможности попасть в салон красоты в ближайшее время у вас не будет. Тогда нужно действовать самостоятельно. Но как? На самом деле по-настоящему безопасным способом можно назвать лишь один — снятие ресниц с помощью ремувера. В чем преимущества специального средства:

имеет консистенцию крема или геля, хорошо держится на ресницах, не растекается,

легко наносится,

быстро действует.

Какие инструменты понадобятся

Ватный диск, разрезанный пополам

Ватные палочки

Ремувер

Спонж

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Порядок снятия наращенных ресниц

Возьмите специальные диски для макияжа или ватный диск, который нужно разрезать пополам и слегка смочить водой, чтобы не скатывался с кожи, когда вы его положите на нижнее веко. Аккуратно нанесите ремувер для наращенных ресниц ватной палочкой, стараясь не задеть слизистую оболочку глаза, оставьте на 5-10 минут, время воздействия должно быть указано на упаковке. Удалите средство влажным спонжем или ватными дисками.

Как нельзя удалять наращенные ресницы

Растительные масла

Конечно, за неимением других возможностей, придется воспользоваться маслом. Но стоит помнить, что таким образом вы скорее навредите ресницам, чем поможете им. Растительное масло не способно хорошо растворить клей, на который были посажены наращенные ресницы.

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Даже если вы нанесете масло на полчаса, скорее всего, вам придется приложить слишком много усилий, чтобы снять ресницы. В результате вы добьетесь того, что свои собственные ресницы станут гораздо реже. Лучше всего нанести касторовое или репейное масло, после того как вы снимите наращенные, чтобы успокоить веки и ускорить восстановление и рост собственных ресниц.

Жирный крем

В креме, кроме растительных масел, содержится большое количество других активных ингредиентов, действие которых направлено на кожу. Всевозможные кремы, даже самые хорошие, созданы для кожи, а не для растворения клея, поэтому нужного эффекта добиться будет сложно, а вот повредить собственные ресницы — легко.

Альбуцид

Да, можно найти и такой совет. Но эти глазные капли предназначены для лечения глаз, применять их можно по показаниям, а снятие наращенных ресниц к таким показаниям не относится. Более того, если средство попадет на здоровую слизистую оболочку глаза, оно может спровоцировать неприятные побочные эффекты в виде жжения, зуда и покраснения.

Дебондер

Жидкое средство, которое в основном предназначено для очищения косметических инструментов от клея. Клей оно, конечно же, растворит, но риск, что попадет в глаза очень и очень велик. Использовать его не нужно, даже с соблюдением всех предосторожностей.

Распаривание

Некоторые советчики предлагают вскипятить кастрюлю воды и подержать над ней лицо, накрывшись полотенцем для усиления эффекта. Когда-то так советовали дышать над паром картошки, но врачи уже развенчали этот миф, доказав, что риск высок, а польза сомнительна. Те же риски возникают и при попытке снять таким образом наращенные ресницы. Горячий пар может обжечь слизистую, причем не только глаз, но и носа. При этом клей, на котором держатся ресницы, растворить таким образом не получится.

Что делать после снятия наращенных ресниц

Самое главное — дать время своим ресницам на восстановление. Подождите две-три недели, прежде чем записываться на повторную процедуру по наращиванию ресниц. А в это время купите специальное средство, стимулирующее их рост и восстановление, и наносите его ежедневно. Также для этих целей подойдет касторовое или репейное масло.