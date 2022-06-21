Блогерша показала дешевый способ сделать ноги гладкими

Блогерша с никнеймом imanisymonee показала дешевый способ сделать ноги идеально гладкими после бритья. Соответствующие рекомендациями она поделилась в своем TikTok-аккаунте.

Фото: lenta.ru lenta.ru

На кадрах девушка сначала очищает ноги с помощью щетки и геля для душа. Затем она использует отшелушивающий крем для тела с измельченным орехом макадамия и рисовым молоком. Юзерша отмечает, что приобрела упомянутый скраб за два фунта стерлингов (137 рублей). Затем она ополаскивает остатки средства и приступает к привычному бритью станком.

Героиня материала подчеркнула, что в результате после процедуры ее кожа стала более нежной. В подписи к посту она заявила, что такой пилинг поможет предотвратить ощущение покалывания и сухости.