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1 час назад

Блогерша показала дешевый способ сделать ноги гладкими после бритья

Lenta.ru

Блогерша с никнеймом imanisymonee показала дешевый способ сделать ноги идеально гладкими после бритья. Соответствующие рекомендациями она поделилась в своем TikTok-аккаунте.

Блогерша показала дешевый способ сделать ноги гладкими
Фото: lenta.rulenta.ru

На кадрах девушка сначала очищает ноги с помощью щетки и геля для душа. Затем она использует отшелушивающий крем для тела с измельченным орехом макадамия и рисовым молоком. Юзерша отмечает, что приобрела упомянутый скраб за два фунта стерлингов (137 рублей). Затем она ополаскивает остатки средства и приступает к привычному бритью станком.

Героиня материала подчеркнула, что в результате после процедуры ее кожа стала более нежной. В подписи к посту она заявила, что такой пилинг поможет предотвратить ощущение покалывания и сухости.

Ранее в июне модный редактор раскрыла правильную технику бритья волос на различных участках тела. Журналистка Бет Джиллет составила список рекомендаций, которые позволяют удалить нежелательную растительность с кожи на долгий срок без негативных последствий. В первую очередь она посоветовала применять для бритья коленей и лодыжек мужской станок, так как он более маневренный и острый в сравнении с женским инструментом.

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