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24 минуты назад

Названа самая модная прическа лета 2022 года

Мир24

Стало известно, какая прическа считается самой модной летом 2022 года. Трендом названы узкие «детские» косички, вплетенные в распущенные волосы, считает модный редактор немецкой версии журнала Harpers Bazaar Нил Керер.

Названа самая модная прическа лета 2022 года
Фото: Мир24Мир24

«Не расстраивайтесь, если у вас не хватает терпения на плетение кос. Тут не нужно соблюдать излишнюю аккуратность. Данная модная прическа подразумевает легкую небрежность»,

– сказала стилист.

По ее словам, такая укладка идеально подойдет для отдыха на пляже или на музыкальном фестивале. Среди знаменитостей, которые поддерживают данную тенденцию, редактор выделила манекенщицу Хейли Бибер, певицу Дуа Липу и модель Беллу Хадид.

При создании прически эксперт посоветовала начать с плетения двух кос, обрамляющих лицо. Остальные же нужно расположить на достаточном расстоянии друг от друга, чтобы не переборщить с их количеством, отметила Керер.

Красота,Белла Хадид,
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