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3 часа назад

51-летняя Клаудия Шиффер показала тело в бикини

Lenta.ruиещё 1

Немецкая супермодель и актриса Клаудия Шиффер показала тело в бикини и взволновала фанатов. Соответствующие снимки и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

51-летняя Клаудия Шиффер показала тело в бикини
Фото: Lenta.ruLenta.ru

51-летняя знаменитость опубликовала две фотографии, на которых она позирует на пляже в раздельном купальнике с цветочным принтом, завязав на бедрах парео бежевого цвета. Свой образ звезда подиумов дополнила солнцезащитными очками и собрала волосы в высокий хвост.

Поклонники оценили внешний вид Шиффер и отметили, что она находится в отличной форме. «Нет слов, чтобы описать, какая вы невероятная», «Натуральная красота», «Красивая ноги и фигура», «Самая красивая женщина в мире», «Всем бы так выглядеть, как Клаудия», — писали они в комментариях под постом, который набрал более 32 тысяч лайков.

Раннее в июне бразильская супермодель Жизель Бюндхен снялась в откровенных нарядах для бразильской версии журнала Forbes. 41-летняя знаменитость позировала перед камерой в облегающей юбке в пол и коротком топе с рукавами-перчатками черного цвета. Помимо этого, манекенщица примерила платье длины мини в черно-белую полоску с украшенными массивной цепью бретелями. Также Бюндхен предстала в прозрачной пляжной тунике, через которую просвечивало бикини белого цвета.

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