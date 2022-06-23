51-летняя Клаудия Шиффер показала тело в бикини

Немецкая супермодель и актриса Клаудия Шиффер показала тело в бикини и взволновала фанатов. Соответствующие снимки и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

51-летняя знаменитость опубликовала две фотографии, на которых она позирует на пляже в раздельном купальнике с цветочным принтом, завязав на бедрах парео бежевого цвета. Свой образ звезда подиумов дополнила солнцезащитными очками и собрала волосы в высокий хвост.

Поклонники оценили внешний вид Шиффер и отметили, что она находится в отличной форме. «Нет слов, чтобы описать, какая вы невероятная», «Натуральная красота», «Красивая ноги и фигура», «Самая красивая женщина в мире», «Всем бы так выглядеть, как Клаудия», — писали они в комментариях под постом, который набрал более 32 тысяч лайков.