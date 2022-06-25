5 привычек, которые продлят вашу молодость

С годами женщины тратят все больше денег и времени на бьюти-процедуры, которые помогут продлить молодость. Однако порой, чтобы выглядеть моложе своих лет (и чувствовать себя соответствующе) достаточно ввести в свою жизнь несколько крайне полезных привычек. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

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Берегите руки

Во время уборки дома и ухода за растениями не пренебрегайте перчатками. Кроме того, избегайте длительного воздействия на кожу горячей воды, увлажняйте руки и следите за чистотой ногтей. Именно руки быстрее всего выдают возраст женщины. Чем они нежнее и ухоженней, тем моложе вы выглядите.

Не злоупотребляйте косметикой

Если чрезмерно налегать на декоративную косметику, можно прибавить себе лишних лет. Дело в том, что большое количество макияжа забивает поры, что создает дефицит натуральных масел в коже и приводит к образованию преждевременных морщин.

Принимайте душ правильно

Сначала тщательно промойте голову, а уже потом тело. Если поступать наоборот, остатки средств для волос могут до конца не смыться с кожи и привести к ее раздражению.

Отшелушивайте кожу

Прибегать к этой процедуре в домашних условиях можно, начиная с 20 лет. Отшелушивание важно не только для борьбы с прыщами и удаления отмерших клеток, но и для выработки нового коллагена. Таким образом, вы приучите кожу вырабатывать это полезное вещество, и ваша кожа спустя года будет выглядеть моложе.

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