Бесполезные средства по уходу за кожей

Дерматолог Амна Адель перечислила популярные средства по уходу за кожей, которые не оказывают должного эффекта. Своими заключениями она поделилась в TikTok-аккаунте.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Блогерша с ником dermatology.doctor опубликовала видео под названием

«Уход за кожей, который не работает», в котором рассказала о трех бьюти-трендах, которые, по ее мнению, являются пустой тратой времени и денег. Например, в список попали маски для лица из древесного угля: врач назвала их «слишком жесткими».

«Угольные маски очень сильно прилипают к коже, поэтому при их удалении вы повреждаете верхний слой, что приводит к раздражению»,

— пояснила она.

Кроме того, эксперт отметила, что криотерапия и использование льда для снятия отеков и воспалений на лице не несут долгосрочной пользы для кожи и могут привести к обморожению. В то же время, по словам Адель, дорогостоящие патчи для глаз также переоценены. Вместо них специалистка рекомендует использовать питательные кремы и сыворотки.