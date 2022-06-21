Раскрыта связь между стрижкой человека и его характером

Британский парикмахер Джон Хала раскрыл связь между стрижкой человека и его характером. Комментарий эксперта приводит издание The Sun.

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По словам специалиста, боб выбирают карьеристки с суровым характером, которые стремятся к элегантности. При этом челки-шторки, наоборот, вариант для коммуникабельных и легкомысленных девушек, отметил он.

В свою очередь, те, кто отдает предпочтение стрижке шегги (прическа, создающая эффект беспорядочно расположенных локонов, объемных в области макушки и филированных на концах, — прим. «Ленты.ру»), склонны к бунтарству, заявил собеседник издания.

«Свободная и озорная по своей природе, эта укладка расскажет вам о человеке все, что нужно знать»,

— пояснил стилист, добавив, что подобные «рок-н-ролльные» образы популярны у таких звезд, как Майли Сайрус, Билли Айлиш и Зендеи.

В то же время стрижку с ровным срезом волос делают целеустремленные, сильные духом личности, руководствующиеся логикой и предпочитающие говорить по существу.