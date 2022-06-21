Названы приводящие к старению кожи ошибки при уходе

«Если вы сидите у окна в офисе, машине или даже самолете, ультрафиолет все еще может состарить вашу кожу. Один из моих любимых советов по борьбе с увяданием организма, который не имеет ничего общего с покупкой косметических средств, — это тонировка стекол автомобиля. Существует исследование, где говорится, что левая сторона лица водителя грузовика стареет быстрее, чем правая, потому что она находится рядом с окном и больше подвергается воздействию солнечных лучей», —