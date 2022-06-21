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1 час назад

Названы приводящие к старению кожи ошибки при уходе

Lenta.ru

Химик-косметолог Глория Лу назвала неочевидные ошибки при ежедневном уходе за кожей, которые приводят к ее раннему старению. Комментарий эксперта публикует издание The Sun.

Названы приводящие к старению кожи ошибки при уходе
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам специалистки, на кожном покрове неблагоприятно сказывается отсутствие очищения, поскольку загрязняющие элементы могут привести к образованию свободных радикалов. Данные частицы, в свою очередь, нарушают защитные механизмы организма и способствуют его увяданию. Кроме того, с негативными последствиями связан отказ от увлажняющих средств, которые помогают активным веществам в кремах и сыворотках оказывать должное воздействие при применении.

В то же время химик призвала использовать препараты, рассчитанные на конкретный сезон.

«На ваш кожный барьер влияют такие факторы окружающей среды, как влажность и жара, важно помнить об этом и соответственно корректировать свой уход», — пояснила собеседница издания.

Также она напомнила о необходимости избавления кожи от отмерших клеток при помощи пилингов, которые ускоряют ее регенерацию.

Помимо того, героиня материала порекомендовала не забывать о применении солнцезащитных средств даже тем, кто большую часть времени проводит в помещении.

«Если вы сидите у окна в офисе, машине или даже самолете, ультрафиолет все еще может состарить вашу кожу. Один из моих любимых советов по борьбе с увяданием организма, который не имеет ничего общего с покупкой косметических средств, — это тонировка стекол автомобиля. Существует исследование, где говорится, что левая сторона лица водителя грузовика стареет быстрее, чем правая, потому что она находится рядом с окном и больше подвергается воздействию солнечных лучей», —

Красота,
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