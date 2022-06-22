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1 час назад

Каким должен быть идеальный свадебный макияж

WMJ.ru

Главный тренд этого сезона в макияже — натуральность и воздушность. Создатель и идейный вдохновитель салона красоты Golden Avenue Анастасия Гольдина рассказала о 5 главных составляющих идеального макияжа невесты.

Каким должен быть идеальный свадебный макияж
Фото: WMJ.ruWMJ.ru

Анастасия Гольдина Создатель и идейный вдохновитель салона красоты Golden Avenue

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Сияющий тон

Кожа лица должна быть натурально подсвечена. Естественное сияние — залог успешного макияжа. Нельзя использовать никакой плотный тон — эффект «маски» уже давно не в моде. Для тона понадобиться легкий BB-крем и жидкий хайлайтер. Их можно смешать или наносить поэтапно. Не забудьте о скулах и носике. Для закрепления результата можно использовать немного пудры на проблемных местах.

Легкий румянец

Обязательно для невесты использование румян. Они должны быть нежно-розовыми или персиковыми. Не рекомендую создавать четких линий — нужна, наоборот, мягкая растушевка во всем. Легкий румянец должен подчеркивать красоту лица, а не делить его визуально на части. От контуринга также придется отказаться в пользу невесомых покрытий.

Брови в стиле Хадид

В макияже бровей не должно быть четких линий. Они должны быть воздушными и естественными. Для прорисовки подойдет карандаш, а для фиксации — прозрачный гель или мыло. Также можно позаботиться о красоте заранее и сделать перманентный макияж. Примеры удачных образов можно найти в образах сестер Хадид и Хейли Бибер.

Нюдовый компромисс

Следует снизить яркости в свадебном макияже и обратиться светлым оттенкам. Точно стоит отказаться от сложных контрастных комбинаций. Можно использовать классические стрелки и мягкий smokey eye. Иногда все же можно обратиться к ярким оттенкам, но только тогда, когда это диктует весь образ. Так, можно попробовать цветные стрелки и тени. Но это должен быть один оттенок, например, розовый или голубой.

Губы с 3D-эффектом

В макияже губ также держится тренд на естественность. В зависимости от теней и стрелок, можно выбрать один из вариантов блесков, помады или карандаша. Если предпочтение отдается блеску, то следует выбрать нежирное средство с мелкими блестками. Из помады подойдут нюдовые оттенки, а также матовые текстуры. Карандашом также можно создать полный макияж губ. Для этого стоит подобрать тон теплее или холоднее натурального цвета губ. Еще один вариант — лак спокойного оттенка с 3D-эффектом. Он визуально увеличит губы и сделает их намного пышнее.

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